Jeff Bezos dejará de ser el hombre más rico del mundo tras el batacazo de Amazon

El puesto de hombre más rico del mundo está a punto de cambiar de manos. De confirmarse la caída que las acciones de Amazon han experimentado en las negociaciones fuera de mercado por los decepcionantes resultados del tercer trimestre, Jeff Bezos, el presidente de la compañía de venta online, cederá el testigo al presidente de Microsoft, Bill Gates.

En concreto, las acciones del gigante de la distribución han llegado a perder un 8,1% hasta 1.637 dólares por cada una. Con ese precio de los títulos de su empresa, la riqueza de Bezos tendría un valor de 102.800 millones de dólares (92.495 millones de euros), lo que le dejaría en segunda posición por detrás de Gates por casi 5.000 millones de dólares, según indica el Bloomberg Billionaires Index.

No obstante, Bezos aún conserva el puesto de forma oficial, ya que este índice de Bloomberg se actualiza cada día al cierre de mercados en Estados Unidos. A falta de pocas horas para el inicio de la sesión en las Bolsas estadounidenses, las acciones de Amazon ceden un 5,58% en las negociaciones previas y quedan en los 1.681 dólares. Con este precio, Bezos sigue perdiendo el trono de oro en beneficio de Gates por 1.000 millones de dólares.

Por primera vez en dos años, Amazon ha visto cómo su beneficio se reducía. El resultado neto bajó de los 2.900 a los 2.100 millones de dólares (de 2.600 hasta 1.900 millones de euros) en el trimestre, una caída más pronunciada a la que esperaba el mercado. Según explicó el director financiero, la empresa invirtió 1.500 millones de dólares (1.350 millones de euros) en impulsar el servicio de entregas en el día, lastrando así su beneficio. Los costes por paquetería se han disparado un 46% a medida que la compañía ha invertido más en desarrollar su propia red de entregas.

Bezos, que arrebató el título de hombre más rico del mundo a Gates en octubre de 2017, no tendría problemas en conservarlo de no haber sido por su divorcio de enero. Mackenzie Tuttle recibió por aquel entonces una cuarta parte de las acciones de Amazon que estaban en posesión del magnate. Con todo, Bill Gates probablemente tampoco habría abandonado el primer puesto si no fuera por su filantropía. El presidente de Microsoft ha donado 35.000 millones de dólares (31.491 millones de euros) a la fundación Bill & Melinda Gates Foundation desde su creación en 1994.