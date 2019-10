La Fundación Herbert Smith Freehills premia seis iniciativas que promueven la inclusión y la diversidad

La Fundación Herbert Smith Freehills celebró ayer la gala de entrega de los premios de la primera edición ‘HSF Integra ‘19’, unos galardones que reconocen a ONG y empresas sociales que trabajan para conseguir un modelo de sociedad inclusivo. En total, la Fundación ha otorgado 50.000 euros repartidos entre seis proyectos sociales destinados a promover la inclusión y la diversidad y cuya finalidad contribuye con alguno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) aprobados por las Naciones Unidas de cara a la Agenda 2030.

En concreto, la Agenda cuenta con 17 Objetivos, que incluyen desde la eliminación de la pobreza hasta el combate al cambio climático, pasando por la educación, la igualdad de género, la defensa del medioambiente o el diseño de nuestras ciudades. Precisamente, cada uno de los proyectos premiados por la Fundación está vinculado a un objetivo de los fijados por Naciones Unidas.

Proyectos premiados

Dentro de la categoría destinada a asociaciones y fundaciones, el primer galardón ha recaído en el Proyecto Liceo (Asociación Achalay) que, en colaboración con la Universidad Complutense de Madrid, quiere dar respuesta a la demanda de los jóvenes con discapacidad intelectual de continuar con su formación una vez finalizada la etapa escolar, y que ha recibido una dotación de 16.000 euros. En esta categoría, también han sido premiados el Proyecto 100 mujeres maltratadas (Fundación Ana Bella), a través del que se formará a 20.000 empleados/as de empresas para que actúen como agentes de cambio frente a la violencia de género, y el Proyecto Mamalyona, (Fundación ABD - Asociación Bienestar y Desarrollo), una iniciativa de formación profesional y de acompañamiento socioeducativo dirigido a madres jóvenes o embarazadas, en riesgo de exclusión social, que han obtenido una dotación de 12.000 y 8.000 euros, respectivamente.

Por su parte, en la categoría que premia a empresas sociales, los galardones han recaído en el Proyecto Milhistorias (Hogar Sí), para facilitar la inserción laboral de personas en situación de exclusión social a través de la agricultura ecológica, con un premio de 7.000 euros; el Proyecto Escuela Rural de la plataforma para el cambio social Nittúa, que persigue transferir conocimiento en el emprendimiento social a los territorios rurales, especialmente aquellos en situación grave de despoblación, con 4.500 euros; y la Fundación Movingmood, que ha obtenido una dotación de 2.500 euros por su iniciativa Moving3dmachine, que busca ofrecer una nueva herramienta de empleabilidad y formación superior para las personas con movilidad reducida a través de una adaptación para máquinas de coser industriales diseñada para personas con diversidad física.

Emprendimiento social

Durante el evento, inaugurado por Nicolás Martín, senior partner del despacho, las organizaciones premiadas han coincidido en la importancia de que empresas del calado de Herbert Smith Freehills tomen el camino de apoyo y reconocimiento de este tipo de iniciativas y han mostrado su agradecimiento por la ayuda económica, siempre necesaria para poder hacer realidad estos proyectos de emprendimiento social.

Por su parte, Iría Calviño, of counsel del despacho y secretaria de la Fundación Herbert Smith Freehills, ha recordado que “la misión de la fundación es apoyar la diversidad y contribuir la eliminación de barreras a la inclusión, alineando su actividad con los ODS”. Por ello, ha señalado que desde el despacho “esperamos que esta primera convocatoria de ‘HSF Integra’ vaya seguida de muchas más para seguir dando visibilidad a estos proyectos tanto de ONG como de empresas sociales”. Por su parte, Alberto Frasquet, socio del despacho y encargado de conducir un coloquio final entre los asistentes, ha recalcado que “la importancia de unos premios no la da quien los convoca, si no la calidad de los candidatos, que ha sido muy notable en esta primera edición”.