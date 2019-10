Cinco planes mortales para pasar Halloween

La cuenta atrás ha empezado. Dentro de pocos días hordas de zombis, esqueletos vivientes, vampiros, malévolos monstruos y todo tipo de seres de ultratumba invadirán el planeta. No sucumba a ningún truco y ni mucho menos se le ocurra hacer un trato con ninguno de ellos. La algarada será el 31 de octubre, Halloween. La noche más divertida o más terrorífica del año, o puede que sea otra noche sin pena ni gloria.

Entre una multitud desconocida o sin saber quién es el vecino de al lado

Una celebración irlandesa que se remonta al siglo VII, pero que Estados Unidos ha sabido comercializar y exportar a casi todo el mundo. Un negocio que mueve unos 6.000 millones de euros. Si se anima a traspasar el mundo de los vivos, elija un plan.

Hay marcha en Nueva York

Si hay una ciudad donde Halloween se vive de forma sobrenatural, esa es la Gran Manzana. Durante todo el mes de octubre los cinco barrios neoyorquinos (Manhattan, Bronx, Brooklyn, Queen y Staten Island) compiten en actividades de miedo.

¿La más esperada? El desfile anual de Halloween el 31 de octubre. Decenas de miles de personas disfrazadas marchan por la Sexta Avenida desde Canal Street hasta la Calle 16, animadas por bandas de música, marionetas terroríficas y turistas atónitos. Puede consultar todo lo que ofrece la ciudad en Nycgo.com.

Imagen del Spooky Pumpkin Garden.

Un festival de terror

El que podrá sufrir si viaja hasta el viejo castillo de Frankenstein en Darms­tad. Durante los tres fines de semana previos a Halloween, la fortaleza y la ciudad alemana acogen el Halloween Burg Festival. El castillo se transforma en un terrorífico escenario lleno de espectáculos sobrecogedores donde los invitados vivirán experiencias en las que ellos mismos son los protagonistas. Para no perderse nada puede alojarse en el céntrico 4 estrellas Jagdschloss Kranichstein. Desde 95 euros por noche en Hoteles.com.

La Isla Maldita

Una tormenta terrorífica ha devuelto la vida a fantasmagóricos piratas. Para sobrevivir, solo existe una opción: escapar de La Isla Maldita. Es el nuevo pasaje del terror (22 euros) de PortAventura World. Si consigue escapar del Caribe Aquatic Park no cante victoria, grandes y pequeños estarán rodeados de criaturas siniestras. Atracciones de infarto y espec­táculos para toda la familia. Información y reservas en Portaventuraworld.com.

Una familia macabra

Réplica de la mansión de la familia Addams.

Los más atrevidos podrán vivir una experiencia fantasma alojándose en la mansión de la familia Addams. Booking.com ha aprovechado el estreno en España de la nueva película para crear una réplica de la icónica casa. Los interesados podrán reservar una de las cuatro estancias exclusivas de una noche para alojarse entre el 29 de octubre y el 1 de noviembre (100 euros) en esta tenebrosa mansión del siglo XIX de 350 metros cuadrados situada en el histórico Clinton Hill, en Brooklyn (Nueva York).

El plazo de reservas se abre el 28 de octubre. Los clientes podrán trastear con las máquinas de la habitación de Pugsley, jugar con la muñeca sin cabeza de Miércoles en el salón e incluso cuidar de las plantas carnívoras de Morticia o ver la peli con todos los Addams.

De andar por casa

Y no en la suya, ni en una cualquiera, sino en una vivienda singular centenaria. No se preocupe porque, aunque dé miedo, El Castillico, que es como se llama esta casa rural situada en la localidad murciana de Yecla, no se cae a pedazos, está restaurada y lista. Cada rincón se ha preparado con mimo para pasar la noche de Halloween en un susto continuo con amigos o en familia.

Experiencias de ultratumba para salir corriendo de Nueva York o del propio salón de casa

Las estancias, que guardan diferentes recuerdos de cómo vivían nuestros abuelos, se decoran con los elementos típicos de la celebración de los muertos: telarañas, esqueletos juguetones, calaveras amenazantes, calabazas...

Los espíritus burlones también dejarán por toda la casa huesos de santo, ojos de sapo o riñones de muerto para hacer la noche más dulce entre juegos terroríficos. Se alquila íntegra en Escapadarural.com.

De cine

Si le dan calabazas y le dejan sin plan, siempre puede quedarse en casa comiendo palomitas y devorando una serie de miedo para no pegar ojo en toda la noche.

¿Un clásico? Historias para no dormir, creada por el mítico Chicho Ibáñez Serrador y que estuvo en antena entre 1966 y 1984.

Desfile de calaveras en México. I.M.

¿En antena? The walking dead: nueve temporadas lleva Nick, su protagonista, sobreviviendo entre zombis y situaciones límite.

¿El último boom? Lleva nombre de mujer y es una producción francesa, Marianne. Una novelista atormentada comprueba con horror que las historias que ha escrito se hacen realidad y una bruja muy mala no la deja en paz, ni a usted tampoco aunque cambie de canal. En Netflix.