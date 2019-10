La serie ‘Velvet’ se libra de la multa por exceso de Coca-Cola

Coca-Cola formaba parte del guion. Con ese argumento, Atresmedia se ha librado de una multa de 200.000 euros que le impuso la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por la "presencia constante" y "excesiva" de sus botellas en secuencias de algunos capítulos de la serie Velvet. La Audiencia Nacional ha anulado la multa porque considera que las botellas eran parte del "decorado o atrezzo lógico del programa".

La CNMC ya sabía que pisaba terreno resbaladizo y decidió no multar por la aparición de botellas de Coca-Cola "en escenas donde es esperable encontrarlas: las que transcurren en bares, junto a otras bebidas o incluso en lugares de trabajo (despachos de directivos o taller de costura), en las que en el tratamiento de la escena no cobra indebido protagonismo o cuando la presencia en pantalla es secundaria y no continua", según su resolución.

Pero el supervisor sí creyó que se habían producido emplazamientos de producto fuera de lo que establece la normativa en otros casos en que se muestra el producto de forma "recurrente" y "excesiva sin que sea necesario", una práctica que considera abusiva.

En particular, multó por tres escenas (descritas más abajo) en las que las botellas de Coca-Cola aparecían como "una presencia constante que el espectador no puede dejar pasar inadvertida", siempre según su resolución. Por ese emplazamiento de producto, la CNMC abrió un expediente en febrero de 2017 y finalmente sancionó a Atresmedia el 4 de mayo de ese año con 200.030 euros al considerar que había cometido una infracción grave de la ley.

La compañía recurrió la multa ante la Audiencia Nacional y en una sentencia reciente a la que ha tenido acceso CincoDías, los jueces le dan la razón y anulan la multa.

La Audiencia Nacional asegura que la presencia de las botellas del producto Coca-Cola está incorporada a la acción del programa, formando parte del argumento y guion de tal serie, "que no se ve influida artificialmente por la inclusión de las referidas botellas, sino que, por el contrario, las mismas se insertan en tales capítulos de manera natural".

Una imagen de la serie Velvet.

Los jueces destacan que la serie Velvet se basa "en la existencia de un amor prohibido por los convencionalismos entre los protagonistas, que les lleva a que, desde pequeños, tengan una especial forma de comunicarse por escrito, bien a través de avioncitos de papel, de cartas, o de mensajes en una botella", según la sentencia, que añade: "Por lo que la presencia de las botellas de la marca Coca-Cola forma parte del decorado o atrezzo lógico del programa".

La Audiencia Nacional también ha tenido en cuenta que no se incluían carteles publicitarios ni se hacía mención verbal a virtudes o características de la Coca-Cola.

"En definitiva", concluye la sentencia, "la prominencia indebida del producto Coca-Cola que se imputa por la Administración a los capítulos de la serie Velvet tantas veces citados, bien por su presencia recurrente, o la manera en que se presenta o destaca, no se comparte por la Sala, considerándose por el contrario que tal producto aparece como parte integrante del guión, en el que se inserta de manera natural, sin alterar, en lo más mínimo, el normal desarrollo de la narración".