Softbank toma el control de WeWork tras rescatarla

El consejo de administración de WeWork ha aceptado el plan de rescate de Softbank por el que la japonesa se hará con el control de la compañía de espacios de trabajo compartidos, según informan fuentes cercanas a la operación citadas por Reuters. Softbank propone inyectar 5.000 millones de dólares a WeWork, lo que rebajaría su valoración a unos 8.000 millones, un fuerte contraste frente a los 47.000 millones con los que la japonesa llegó a valorarla el pasado enero, señala Efe.

Bloomberg asegura que Neumann saldrá del consejo de administración de WeWork. Además, según CNBC, renunciará a su derecho a voto en el consejo a cambio de 1.700 millones de dólares. Este medio precisa que el exconsejero delegado recibirá por parte de SoftBank 1.000 millones de dólares por sus acciones, 185 en concepto de consultor, y le ofrecerá otros 500 millones en crédito para ayudarle a pagar sus deudas con el banco JPMorgan.

WeWork valoró dos planes de rescate (de Softbank y de JP Morgan Chase) para no quedarse sin efectivo el próximo mes de noviembre, señala Bloomberg. JP Morgan juntó en un paquete 5.000 millones de dólares de deuda por WeWork, que de haberse materializado "hubiese sido una de las ofertas de deuda basura más arriesgadas de los últimos años", subraya esta agencia.

En las cinco últimas semanas WeWork ha perdido cerca de 39 billones de dólares de valorización. Con este rescate Softbank refuerza su posición como principal accionista en la empresa de espacios de trabajo a través de su fondo Vision Fund, que ya era propietario de un tercio de la empresa. De confirmarse la operación, Softbank incrementaría su control sobre la empresa hasta el 70%.

WeWork descartó su salida a Bolsa en septiembre cuando los inversores cuestionaron sus grandes pérdidas, la sostenibilidad de su modelo de negocio y la forma en la que estaba siendo dirigida por Neumann, que el 24 de septiembre renunció a su título de CEO en la compañía. De acuerdo con documentos internos, The We Co. tuvo pérdidas netas de 1.900 millones de dólares en 2018. En la primera mitad de 2019 esa cifra negativa fue de 900 millones de dólares.