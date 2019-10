WeWork negocia su rescate con Softbank que le daría a la japonesa el control

WeWork está al borde del abismo y busca una salida a su delicada situación. La compañía, que tiene efectivo para mantenerse solo unos meses, negocia que Softbank salga a su rescate, operación que le entregaría al gigante inversor japonés la mayoría del capital.

Softbank prepara una inyección de varios miles de millones de dólares en la matriz de WeWork, la empresa We Company. El acuerdo otorgaría a SoftBank más del 50% del capital de la compañía, según recoge el diario Financial Times. El grupo de inversión japonés controlado por el multimillonario Masayoshi Son considera que puede darle la vuelta a la situación de la compañía inmobiliaria estadounidense, que tiene serios problemas de liquidez. Si la compañía de espacios de trabajo no logra una nueva ronda de financiación antes de finales de noviembre, puede enfrentarse incluso a la suspensión de pagos.

Softbank ya es el principal accionista de WeWork pero el movimiento le daría el control sobre el capital. La japonesa se encuentra en negociaciones avanzadas para adquirir más acciones a una valoración significativamente inferior a los 47.000 millones de dólares que se le otorgó a principios de año. Con el movimiento, Softbank intentaría salvar parte de su inversión que ya ha realizado en WeWork y que le ha costado al grupo de telecomunicaciones y a su fondo VisionFund, con apoyo de Arabia Saudí, más de 10.000 millones de dólares.

Algunos de los bancos de Wall Street que habían respaldado a WeWork ya se han retirado ante el posible desmoronamiento del grupo inmobiliario. Goldman Sachs, que fuecoordinador de la OPV y se encontraba en un sidicadto de bancos que otorgarían un préstamo de 6.000 a WeWork, han dado marcha atrás en sus planes y de momento no prevé extender más la financiación.

El reforzamiento de Softbank dejaría aún más de lado al controvertido cofundador de WeWork, Adam Neumann, semanas después de que se viera obligado a renunciar al cargo de consejero delegado y la decisión de la compañía de abortar su oferta pública inicial, ante la presión del mercado que no se creía la valoración estimada en la salida a Bolsa.

Sin embargo, el consejo de administración de WeWork también está evaluando otra opción: JPMorgan Chase lidera las discusiones para lograr nuevos fondos cómo refinanciar sus 5.000 millones de deuda, informó Bloomberg.