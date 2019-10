Nuevos ataques a pymes y autónomos vía email. No es tu cliente. Es un virus

Los ataques informáticos siguen estando a la orden del día. A menudo, muchas pymes y autónomos sufren las consecuencias de estos virus informáticos que se cuelan en sus ordenadores. Desde Grupo2000 lanzan la voz de alarma, tras haber detectado una nueva oleada de ataques a estos perfiles empresariales, mediante la suplantación de identidad de clientes o proveedores, que parecen enviarnos una factura o presupuesto.

Si haces clic en el documento en cuestión, se propaga el virus. A partir de aquí, los hackers acceden a los contactos de este autónomo o pyme para realizar la misma operación con uno de los contactos de esa lista.

Consejos y recomendaciones para no hacer clic donde no debes

Estos profesionales afirman haber detectado numerosos correos de este tipo y aconsejan colocar el cursor del ratón encima del remitente para comprobar que el nombre del remitente coincida con el email. Si es un virus, generalmente no coincidirá, y además la cuenta de correo tendrá un dominio extranjero. Estos emails suelen ser breves y contener errores ortográficos, no adjuntan imágenes y, por supuesto, no incluyen textos legales ni de protección de datos.

Es decir, si actuamos con rapidez en nuestro día a día podemos cometer el error de confiar en remitentes que, en realidad, no son quien dicen ser. Es por eso que debemos siempre cerciorarnos de quién está realmente escribiendo, con algunas de las técnicas anteriormente mencionadas. El problema, de hecho, puede ir más allá. Al margen de fomentar la propagación del virus, el adjunto sobre el que hemos hecho clic encriptará nuestros archivos.

En otros ejemplos detectados, tratan incluso de obtener contraseñas bancarias o similar. Como alertan las propias entidades bancarias, así como organismos públicos de ciberseguridad, nunca te solicitarán este tipo de datos por correo electrónico. En el momento en el que recibas un email de este tipo debes marcarlo como spam y borrarlo automaticamente