Nueve valores para jugar la carta de los resultados

Telefónica, una de las grandes cotizadas de la Bolsa española, es una de las firmas que más expectación genera entre los inversores. Las cuentas del segundo trimestre de 2019 no sentaron muy bien a los inversores y el día de su publicación, la operadora se dejó un 2,93% en Bolsa. Andrés Aragoneses, de Self Bank se muestra algo más optimista para este trimestre y cree no sería una sorpresa que los resultados se quedaran algo por encima de lo que descuenta el mercado, pues en su opinión “los directivos de Telefónica han acostumbrado a ser algo conservadores en sus estimaciones”. Asimismo, el experto señala que “los inversores han penalizado en exceso que la batalla de precios en la telefonía móvil terminará con Telefónica como la más perjudicada a pesar del alto grado de fidelización de sus clientes y su oferta diversificada”. Las previsiones de Bloomberg apuntan a un alza de los ingresos del 2% interanual, hasta los 12.059 millones, y una subida del 1,4% del beneficio, hasta los 1.284 millones.