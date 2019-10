Los unionistas irlandeses y Corbyn rechazan el pacto

El Partido Unionista Democrático de Irlanda del Norte (DUP, en inglés) ha advertido de que su posición sobre Brexit no ha cambiado y que no apoyará el acuerdo. El partido asegura que dirá "no" al acuerdo sobre el Brexit del primer ministro Boris Johnson. Por su parte, el primer ministro británico Boris Johnson también advierte de que no apoyará el pacto.

Un portavoz dijo a Reuters que la oposición anterior del partido seguía en pie después de que Johnson y el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, declararan que se había acordado un nuevo acuerdo, que el premier británico quiere que se apruebe el fin de semana.

La frontera entre las dos Irlandas es el asunto más complicado de las negociaciones sobre el Brexit, ya que el objetivo es evitar establecer una infraestructura fronteriza para no perjudicar el proceso de paz de la provincia británica.

El primer ministro conservador, al no tener mayoría parlamentaria, necesita el respaldo del DUP si quiere conseguir que cualquier acuerdo que selle con Bruselas pueda ser aprobado por la Cámara de los Comunes del Parlamento de Westminster.

Por su parte, Jeremy Corbyn asegura que su partido no puede apoyar el acuerdo. "En su estado actual, no podemos apoyar este acuerdo... tampoco está claro si cuenta con el apoyo de sus aliados en el DUP, o de hecho, de muchos de los parlamentarios de su propia bancada", sentenció.

Preguntado sobre si presentaría una moción de censura para intentar destituir a Boris Johnson durante la reunión programada el sábado en el Parlamento para discutir el acuerdo, Corbyn advirtió que los asuntos al margen del Brexit se tratarían más adelante.