Richard Carlyle (Capital Group): “La tecnología tiene compañías fabulosas para invertir, Airbnb será una de ellas”

La gestora estadounidense Capital Group es una de las mayores del mundo –con activos por 1,9 billones de dólares– y con una de las trayectorias más longevas, de más de 85 años de experiencia en renta variable. En tiempos de máxima incertidumbre y con los inversores intentando anticiparse a la llegada de la próxima recesión, la compañía aspira a explotar todo su bagaje de gestión en Estados Unidos para crecer en Europa, incluida España. Su apuesta más clara son las compañías globales, una estrategia que desarrolla a través del New Perspective Fund, que ofrece un 11% de rentabilidad anual en los últimos tres años. Según explica Richard Carlyle, director de inversiones de renta variable de la firma y con 37 años de experiencia en la gestión de activos, las grandes compañías globales y, también las de un perfil de crecimiento como los gigantes tecnológicos de Wall Street, siguen teniendo recorrido en el actual momento de madurez del ciclo económico.

¿Cómo están abordando su crecimiento en Europa en un momento de incertidumbre para la inversión como el actual?

Hemos trabajado en EE UU con éxito durante largo tiempo pero en Europa empezamos a trabajar hace cinco años. Queremos desarrollar en Europa las estrategias que son más relevantes en EE UU a través de dos fondos. El New Perspective Fund, cuya estrategia puramente de crecimiento tiene un recorrido de 45 años y está enfocada en multinacionales, en compañías con más de un cuarto de sus ingresos procedentes del exterior. Y el fondo Growth and Income, con una estrategia más defensiva, que intenta combinar el crecimiento del capital con los ingresos.

¿Cuáles son sus principales apuestas?

El New Perspective Fund tiene una participación significativa en Amazon. Estamos invertidos en el valor desde 2007, es un ejemplo de las compañías de crecimiento que hemos identificado. En los primeros tres años de inversión era algo poco refinado, con la gente preguntándose cómo iba a crecer la empresa. También estamos en Broadcom, Microsoft, Facebook, United Health, Novartis, Airbus. Las elegimos porque ofrecen un equilibrio entre una atractiva oportunidad de crecimiento y unos ingresos aceptables. La media de todas nuestras inversiones es de cuatro años. Somos inversores de largo plazo. También estamos en Inditex, Grifols, Aena, Iberdrola y Narturgy.

Con una trayectoria de gestión bursátil tan larga en el tiempo, ¿cuál considera su decisión de inversión más destacada?

En los últimos diez años, aquellas estrategias con un enfoque de crecimiento y no tanto de generación de ingresos se han comportado mejor. Un fondo como Growth and Income, que incluye un enfoque de ingresos y de rentabilidad por dividendo, se ha comportado ligeramente peor que los fondos de crecimiento. La Bolsa estadounidense ha estado impulsada por grandes compañías que no pagan dividendos como Amazon, Google, Netflix. Y podemos decir que son compañías con modelos de negocio fabulosos, revolucionarios en sus respectivas industrias. Amazon ha sido revolucionario en la forma de hacer compras; Facebook, en cómo se comunican las personas.

"Veo al inversor más calmado con las cuestiones geopolíticas que hace dos o tres años"

¿Siguen teniendo recorrido?

El crecimiento es una estrategia popular y no creemos que vaya a terminar. La tecnología tiene compañías fabulosas en las que invertir y eso no va a cambiar. Airbnb será otra compañía interesante en la que invertir el próximo año.

¿Le interesan las megatendencias como estrategia de inversión?

Energía verde, inteligencia artificial, agua, robótica... son muy interesantes pero como estrategia de inversión son un campo muy reducido. Nosotros tenemos un mandato más amplio, no tenemos planes de lanzar un fondo de megatendencias. Otra cuestión es la inversión responsable, es un tema muy en auge en Europa, cada vez más importante.

¿Detecta más interés por la inversión responsable en Europa que en EE UU?

Los inversores europeos preguntan más. El crecimiento es una cuestión universal pero la inquietud por la inversión responsable crece entre las generaciones más jóvenes. Hace 10 años era difícil que alguien preguntara por ello pero ahora es una de las cuestiones más relevantes.

¿Cree que hay razones para pensar en la llegada de una próxima recesión?

Han pasado más de 10 años tras el estallido de la crisis y la recuperación económica ha sido impresionante. Ahora vemos una modesta desaceleración, manejable, sin señales reales de ir camino a una recesión. La Bolsa sube entorno al 15% este año.

¿Y cómo lidiar con el impacto constante de factores geopolíticos como el Brexit, la guerra comercial o el impeachment?

Nuestra estrategia se basa en encontrar muy buenas compañías, comprándolas a las valoraciones apropiadas y manteniéndolas en el largo plazo. Decidir solo en función de la guerra comercial es bastante cortoplacista, eso no genera valor. Yo diría que los inversores están acostumbrados a vivir con el riesgo geopolítico, les veo ahora más calmados con estas cuestiones que hace dos o tres años.