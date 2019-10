Sánchez no subirá el salario de los funcionarios mientras esté en funciones

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha remitido una carta a los principales sindicatos de la función pública, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), CC.OO. y UGT, en la que se compromete a cumplir con la subida prevista en el acuerdo de retribuciones para los empleados públicos, si bien lo condiciona a que el Ejecutivo esté en "funciones plenas", según informaron este lunes los sindicatos.

"El Gobierno está firmemente comprometido con el cumplimiento de las condiciones retributivas pactadas con los sindicatos, para lo que deberá contar con funciones plenas", señala la carta trasladada por Sánchez a los sindicatos a la que tuvo acceso Europa Press, en la que el presidente del Gobierno rechaza así subir el salario de los empleados públicos estando en funciones.

En el acuerdo suscrito por el Gobierno con los sindicatos más representativos de la Función Pública se contempla un incremento del sueldo de los funcionarios del 2% para 2020, al que se sumaría otro aumento adicional del 0,3% de fondos adicionales y otro 0,55% en función de la evolución del déficit público. También se podría sumar alzas adicionales dependiendo del crecimiento de la economía española el año próximo.

En la misiva, fechada el 8 de octubre y firmada por el jefe del Gabinete de Sánchez, Iván Redondo, el presidente del Gobierno agradece a los sindicatos de la función pública que le haya hecho llegar sus "inquietudes y propuestas" para la mejora del empleo público en España, y añade que el Gobierno comparte con el sindicato el diagnóstico de que una Administración "fuerte, con medios suficientes y empleo público con derechos" es fundamental para asegurar la estabilidad y prosperidad de España.

Asimismo, Sánchez asegura que el Ejecutivo es consciente del "enorme esfuerzo" realizado por los empleados públicos durante los últimos años al mantener su compromiso en un contexto de "restricciones presupuestarias y de personal", y comparte la necesidad de reforzar al sector público a través de la negociación colectiva.

Precisamente por ello, añade, que el Gobierno ha alcanzado acuerdos sobre régimen retributivo en la situación de incapacidad temporal de personal de las administraciones públicas, sobre la oferta de empleo público y su estabilización, sobre la ampliación del permiso de paternidad a dieciséis semanas o sobre la movilidad interadministrativa por razón de violencia de género.

CSIF ha valorado "el gesto" del jefe del Ejecutivo, que responde así a una carta que envió CSIF a Presidencia del Gobierno el pasado mes de septiembre, si bien considera que es "insuficiente". Al igual que se ha comprometido en el caso de las pensiones, el sindicato reclama a Sánchez que debería garantizar la subida por la vía del decreto, con el fin de que entre en vigor desde el 1 de enero y evitar así que se produzcan retrasos.

"Y es que, ante la coyuntura política, es más que previsible que el 1 de enero el Ejecutivo todavía esté en funciones", lamenta el sindicato.

Por su parte, CC.OO. ha asegurado que la carta "no añade absolutamente nada más" a lo que el presidente había dicho hasta el momento. "Esta respuesta no nos vale, es su obligación. ¿Por qué pensiones y financiación autonómica sí se puede abordar estando en funciones y la subida de funcionarios no?", cuestiona el sindicato.

En esta línea, ha resaltado que no entiende por qué el Ejecutivo no adopta un compromiso claro. Por ello, CC.OO. se va a movilizar este jueves a las 10.30 horas frente al Ministerio de Política Territorial y Función Pública para exigir no solo la oferta salarial, sino para pedir que se aclare también qué pasa con la Oferta de Empleo Pública o con los planes de igualdad.

Por otro lado, la Federación de Servicios Públicos de UGT ha afirmado que la respuesta a la carta que mandaron, junto con CSIF y CC.OO., ha sido la única comunicación que ha tenido por parte del Gobierno en materia de función pública.

Para UGT, es necesario exigir que se busquen soluciones normativas para garantizar los incrementos salariales pactados para 2020, así como el correcto desarrollo de los acuerdos alcanzados, especialmente en materia de empleo.