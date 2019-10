Así es la hipoteca de Villar Mir para construir Torre Caleido en Madrid

Obras de Torre Caleido en Madrid. Pablo Monge

Caleido, la que será la quinta torre en la antigua ciudad deportiva del Real Madrid, poco a poco va levantándose como uno de los edificios icónicos de Madrid. Con una inversión inicial prevista que puede alcanzar los 300 millones, su promotor el Grupo Villar Mir recibió el pasado año un crédito hipotecario de 135 millones para abordar las obras. Ahora se conocen las condiciones de ese préstamo.

Caixabank y Allianz Debt Fund concedieron la hipoteca, tal como informó el pasado año la propia empresa. La sociedad anónima Espacio Caleido, la promotora de la torre, en las cuentas de 2018 presentadas en el Registro Mercantil explica que el vencimiento de la deuda se prolonga hasta 2028.

A su vez, el tipo de interés fijo llega al 0,973% más un diferencial que, durante la fase de construcción (máximo de 36 meses o la obtención de la licencia de primera ocupación del inmueble) será del 3%, y posteriormente, durante la fase de explotación hasta su vencimiento se rebajará al 1,85%. Además, en las cuentas se refleja una comisión de apertura del 1,25%, una comisión de agencia de 75.000 euros anuales y como intereses de demora se le añadirá un 2,5% al tipo de interés vigente.

Espacio Caleido es una sociedad controlada por Grupo Villar Mir (51% del capital a través de Inmobiliaria Espacio) y el resto pertenece al empresario bodeguero filipino Andrew L. Tan.

El contrato con las entidades financieras también incluye un comisión por pagos anticipados que van reduciéndose por escalones desde el 1,75% hasta el segundo año de la duración del crédito hasta el 0% a partir del sexto año.

Además, la financiación incluye unos covenants por los que la empresa no debe superar un endeudamiento sobre el valor de los activos (loan to value) del 55%. Incluye otra obligación, en este caso de cobertura de servicio de la deuda, cuyo flujo de caja debe ser de 1,1 veces la caja para pagar los intereses el primer año de explotación y 1,3 veces a partir del segundo ejercicio.

Grupo Villar Mir avanzó hace dos años que destinará 205 millones en la construcción, más la urbanización de la parcela destinada a zona verde, tasas y un canon de cuatro millones al año durante 75 años a pagar al Ayuntamiento de Madrid por la concesión del suelo. En las cuentas se refleja que la sociedad invirtió en el inmueble hasta final del pasado año 51,7 millones.

Los usos de la quinta torre

El nuevo inmueble del área empresarial de las Cuatro Torres tiene un uso dotacional. Incluirá 50.500 m2 para un centro educativo IE University, otros 12.035 m2 para un hospital de QuirónSalud y en la base inferior alrededor de 7.000 m2 destinados a una zona comercial y gastronómica que dará servicio en gran parte a los cuatro rascacielos colindantes. Se prevé que esté terminada en el segundo trimestre de 2020.