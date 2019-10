Margarita Galiana: “Trump es un incentivo a la inversión”

Se encuentra de visita en España, promocionando un proyecto inmobiliario en el área de Gasparilla, en Florida. Margarita Galiana (La Habana, Cuba, 1958) dirige la inmobiliaria American Prime, compañía fundada en Estados Unidos hace 45 años por su marido, Jorge López, de la que ella ha tomado las riendas al fallecer este. Ahora considera que España, país en el que vivió durante cinco años cuando era una niña y al que llegó con apenas nueve años, es uno de los mercados más interesantes para su crecimiento y expansión internacional.

Ha venido en busca de inversores, ¿cree que ahora con Trump como presidente es un buen momento para invertir en Estados Unidos?

Es un momento idóneo, porque se trata de un país en alza, con una economía creciendo y una tasa de paro de las más bajas desde 1969. Existen muchas ventajas e incentivos, sobre todo ahora que Europa va a entrar en crisis.

Pero Trump no está dando facilidades con sus políticas arancelarias y de inmigración.

En esto tiene que ver mucho que la prensa se enfoca sobre todo en las partes desagradables de nuestro presidente. Por ejemplo, los aranceles en alimentación siempre han existido. Creo que, al contrario, nuestro presidente supone un incentivo, porque para el inversor extranjero hay muchas ventajas e incentivos porque tiene los mismos derechos que el nativo americano. En Estados Unidos se han hecho modificaciones en cuanto a impuestos, porque es una prioridad atraer a inversores para que inviertan su capital en nuestro país. No veo nada negativo en el presidente, porque está creando un país que va en alza. Hay un problema de sensibilidad con China, y no es justo lo que está pasando, porque el tema de los aranceles los sufren ambos países.

El foco de su negocio está en la venta de tierras más que de inmuebles.

También vendemos inmuebles, pero sobre todo vendemos tierra de Floriđa, y creemos que con la contracción económica que puede haber en Europa es una oportunidad invertir en Estados Unidos. Ofrecemos todas las licencias para construir, si así se desea, además de contar con todos los permisos ecológicos que allí se tienen muy en cuenta. Llevamos vendiendo tierra casi 50 años en el mundo, y ahora queremos vendérsela a España, un mercado que creemos que tiene mucho potencial y puede ser interesante, sobre todo porque puede generar ganancias interesantes.

¿España es más de comprar viviendas que tierra?

Hay una barrera cultural en este sentido. Por eso hemos presentado nuestro proyecto en la Bolsa de Madrid, creemos que es una opción, un activo de capitalización. Además el inversor español está informado y lo que podemos ofrecerle es un crecimiento para su inversión. Disponemos de mil parcelas en diferentes proyectos, con todas las garantías, porque en Estados Unidos no se venden bienes raíces sin estar licenciado. Cuando el inversor adquiere una propiedad y realiza un depósito, este pasa a formar parte de un fideicomiso, y hasta que no se realiza la operación no se toca el dinero del cliente. Hay un gran respeto por el consumidor.

¿Y por qué un español debería invertir en tierra de Florida?

Es una oportunidad para todo tipo de inversores, para el corporativo que quiera diversificar sus fondos buscando una rentabilidad decente. También es interesante para el pequeño inversor, ya que se puede comprar un lote por 25.000 euros. Y el retorno es interesante. En este último proyecto de Gasparilla tenemos lotes de 700 hasta 1.000 metros cuadrados. Si una casa se vende por 400.000 euros, un cuarto del valor de la propiedad es del suelo, esto son 100.000 euros. Demográficamente, Florida es uno de los Estados que más crece, sobre todo con la llegada de inmigrantes de Venezuela, que huyen de Maduro. También es interesante por los incentivos fiscales, y por el costo y calidad de vida que ofrece en cuanto al clima. Es la zona de retiro de América, y ahora hay muchas personas, los que pertenecen a la generación baby boomer, que se están retirando en Florida.

Además de captar inversores, ¿tienen intención de entrar en el mercado español?

Queremos ampliar nuestro portafolio y el año que viene queremos incluir propiedades en España. Creemos que puede ser un activo importante para nuestra compañía, sobre todo porque ahora está atrayendo a una comunidad destacada latinoamericana. Hay muchas posibilidades y es un país interesante, aunque deberían cambiar algunas cosas.

¿Por ejemplo?

Nuestro fuerte es la televisión. En Estados Unidos hacemos programas de 30 minutos donde explicamos todas las posibilidades de inversión que ofrecemos, y aconsejamos sobre temas económicos. Nos gustaría que en España hubiera programas de este tipo. Hay que educar e informar al inversor con seriedad, y la televisión es un buen canal. La televisión ha sido la clave de nuestro éxito, y también la honestidad. Nuestra reputación se basa en años de trabajo transparente.