El móvil que prepara Essential es lo más "loco" que has visto en años

Andy Rubin es uno de los padres de Android, miembro fundador de Google y uno de los gurús de este nuevo renacimiento tecnológico en el que vivimos. Él, ahora, está detrás de Essential, una firma creada en 2017 con la idea de desarrollar dispositivos móviles diferentes, disruptivos (que se dice ahora) que, por lo que hemos visto esta mañana, ¿lo han conseguido?

No tiene nombre oficial y no se sabe si estaremos ante el cacareado Essential Phone 2, pero de lo que no hay duda es de que se trata de un terminal diferente, que estira esa moda que llevamos viviendo estos últimos de alargar las pantallas a lo alto para hacerlas más grandes.

¿Un mando a distancia con pantalla?

No creáis que ese concepto es nuevo. Hace casi 10 años, en 2010, LG hizo una incursión parecida con el BL40, un terminal con Android que también destacaba por una relación de aspecto vertical absolutamente anormal para lo que se estilaba en aquellos tiempos. La diferencia es que este Essential Phone 2 (o como termine llamándose) va mucho más allá.

Project GEM de Essential.

Llamado internamente como Project GEM, este dispositivo destaca por un frontal todo pantalla en el que parece que hay sitio para lo que quieras: el widget del tiempo, el de Spotify, noticias y las apps que más utilizamos. Un concepto que solo cuenta con el agujero de la cámara frontal y que se ve coronado por una parte posterior realmente cuidada, con acabados en varios colores y que mantiene como sistema de desbloqueo biométrico la huella dactilar, con un sensor justo debajo de la cámara.

Project GEM de Essential.

Andy Rubin, de todas formas, es seguro que no se querrá quedar en hacer la revolución en el exterior del terminal y que mucho del trabajo que les ha llevado desarrollar este dispositivo tiene un detalle importante en su sistema operativo. Ese camino tendría que ver con la inteligencia artificial y las redes neuronales de aprendizaje, lo que permitiría al móvil comprender cómo usa el teléfono su propietario con el objetivo último de intentar adelantarse a todo lo que quiera hacer. ¿Es posible algo así?

Sea como fuere, desde sus redes sociales ya nos avanzan que lo de hoy es solo el primer aperitivo de la apariencia de este teléfono de Essential, y prometen que tendremos más datos sobre su hardware próximamente. ¿Os parece realmente original este smartphone?