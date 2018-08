El Poco F1 de Xiaomi es oficial, con Snapdragon 845 por 260€

Desde hace varias semanas se conocía la existencia de la nueva firma de Xiaomi, que ya nos tiene acostumbrados a lanzar todo tipo de productos bajo submarcas, pero no cuando hablamos de smartphones. Y eso es precisamente lo que han hecho ahora con la nueva marca Pocophone, que como Honor a Huawei, será la marca que lance dispositivos aún más baratos, y casi igual de bien equipados que en este caso la propia Xiaomi. Y desde luego, el Pocophone F1, que es el primer móvil de esta submarca, es el mejor ejemplo de características extremas y un precio realmente poderoso.

Características del Poco F1

Este nuevo teléfono se ha presentado como el “Master of speed” haciendo hincapié de que cuenta con un procesador Snadpragon 845, el más potente que existe en la actualidad en la escena móvil Android, y que es el que llevan todos los gama alta del mercado. Además no se conforma con esto, porque cuenta con la tecnología LiquiCool, que permite refrigerar el teléfono contra los sobrecalentamientos, pudiendo disipar el calor hasta en un 300% más rápido que en un teléfono tradicional, lo que es perfecto para jugar a títulos exigentes.

Este nuevo Poco tiene un aspecto atractivo, pero tampoco es un móvil que destaque demasiado en el diseño, siendo bastante sobrio. Eso sí, su pantalla de 6,18 pulgadas cuenta con el popular notch que hemos visto en multitud de móviles Android desde que llegara al Essential Phone y al iPhone X. Esta tiene una resolución Full HD+, dada su relación de aspecto de 19:9. La memoria RAM es de 8GB, mientras que el almacenamiento interno es de 256GB. La cámara de fotos, como no podía ser de otra manera, es dual, con dos sensores Sony de 12 y 5 megapíxeles, con una apertura de f/1.8.

La cámara frontal es de 20 megapíxeles. Y además nos permite identificarnos mediante el escaneo de nuestro rostro, gracias a un complejo sistema de verificación de nuestra identidad incluso en la oscuridad. La batería es otro de los puntos fuertes, con nada menos que 4000mAh, siendo uno de los móviles de gama alta con más capacidad, junto con el Note 9 de Samsung. Tiene conector USB Tipo C y conserva el conector mini Jack de 3.5mm, algo que ya no es tan común en la gama alta. Aunque sin duda en lo que no tiene rival este móvil es en el precio, ya que hablamos de un móvil de gama alta que llega al mercado con procesador Snapdragon 845 a un precio de infarto, sólo 260 euros en su versión de 6GB+64GB. La versión con 6GB + 128GB tiene un precio de 300 euros y la que cuenta con 8GB+256GB llega a un precio de 360 euros. Hay una versión acabada en Kevlar que tiene un coste de 390 euros.