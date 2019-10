Cómo buscar y compartir el código plus de un sitio de interés en Google Maps

Ya hemos visto en otras ocasiones cómo podemos compartir los sitios de interés, o lugares en los que queremos quedar con amigos y familiares, partiendo de la información que nos proporciona Google Maps y sus muchas opciones para enviar mensajes a través de WhatsApp, Telegram, etc.

Pues bien, aunque los enlaces a la propia aplicación o las coordenadas GPS, son válidas para decirle a alguien que queremos quedar en la Plaza de la Cibeles, por ejemplo, a tal hora, hay otro modo que seguramente muchos no conocen y que necesita de menos textos y enlaces a Google Maps, ya que se trata de un simple código con números y letras.

Código plus, ¿qué es eso?

Ese código plus es la tercera pata del banco que Google Maps tiene pensada alrededor de su plataforma y que podemos compartir con otra persona para no llenarle el chat con una URL interminable. El formato de este código es muy sencillo: 6 ó 7 letras y números más el nombre de una ciudad o pueblo. En caso de no poner al final el nombre de esa población, entonces significa que lleva un código de área al principio (como el que hemos elegido nosotros).

De esta manera, si queremos recomendar a alguien que vaya a la Plaza de la Cibeles, le podremos decir que vaya a 8CGRC894+PQ y ya está. Con pegar ese código en Google Maps, la aplicación le dirá que nos estamos refiriendo a la Plaza de la Cibeles. Pero, ¿cómo podemos conseguir ese código plus? Muy sencillo.

Cuando entramos en Google Maps hacemos una búsqueda y llegamos al sitio de interés que queremos compartir. En ese momento veremos abajo del todo la pestaña que podemos tirar para arriba para que nos muestre toda la información. Justo debajo del mapa veréis el código plus y solo hay que tocar sobre él para que se copie automáticamente en el portapapeles.

Cómo utilizar el código plus dentro de Google Maps.

Ahora podemos ir a cualquier aplicación de mensajería, enviar el código al familiar o amigo con el que hemos quedado y se acabó. Lo último para concluir el proceso es que nuestro acompañante vaya a Google Maps y lo pegue en la caja de búsquedas arriba. Automáticamente (tal y como se ve en la captura que tenéis más arriba) nos llevará hasta ese lugar.

Ni qué decir tiene que cualquier punto del planeta, sea famoso o no, tiene su código plus, por lo que es posible utilizarlo para quedadas más mundanas en medio del campo, o en un desierto si un buen día queréis asaltar el Área 51 en Nevada.