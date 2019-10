Planas: se está trabajando para limitar o eliminar los aranceles de EE UU

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se reunirá el lunes con responsables de las comunidades autónomas para tratar los aranceles aprobados por Estados Unidos, y al día siguiente lo hará con los sectores afectados. En una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Servimedia, Planas ha garantizado que el Gobierno español hará "todo lo que esté en su mano" para responder a esta medida de la Administración Trump que considera "absolutamente inaceptable".

El ministro dijo que todavía hay margen para la negociación entre Bruselas y Washington, y España confía en que finalmente se imponga la vía del acuerdo. Pero, entretanto, aseguró que Madrid va a pedir a Bruselas que "mantenga una política de firmeza para defender nuestros intereses".

Según Planas, Estados Unidos está "en plena guerra comercial con China" y ahora "da la impresión de que quisiera entrar en guerra con Europa". "Yo ni lo espero ni lo deseo, pero la UE tiene que ser firme y clara en la defensa de sus intereses y sus ciudadanos", agregó. El titular de Agricultura no quiere aventurar ahora sobre si Bruselas debería responder con la misma moneda arancelaria que Estados Unidos, porque los contactos entre las dos partes se mantienen.

"Pero si las negociaciones desgraciadamente no llegan a buen puerto, la Unión Europea debe tomar las medidas correspondientes. En el pasado hubo arbitrajes favorables a la UE que se dejaron en el cajón y no se aplicaron sanciones porque la UE siempre ha sido favorable al sistema multilateral de comercio basado en reglas, donde prima el principio de negociación. No queremos entrar en guerra, pero tendremos que defendernos con nuestras armas", indicó Planas.

En esta misma línea se ha manifestado el ministro alemán de Asuntos Exteriores, Heiko Maas, quien ha señalado que "la UE tendrá que reaccionar y, después de recibir la aprobación de la OMC, imponer aranceles punitivos", afirmó en declaraciones a la prensa. Posteriormente, en Twitter, añadió que Europa "está dispuesta a negociar reglas comunes para los subisdios a la industria aeronáutica".