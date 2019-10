Siri aprenderá de ti para recomendarte las apps que más utilizas, como WhatsApp

Apple es conocida por sus dispositivos, sus sistemas operativos y por tener un asistente virtual, Siri, que a la que puede mete la cuña de una de las aplicaciones de los de Cupertino... hasta ahora. Eso podría cambiar en las próximas fechas gracias a una actualización.

Y es que, como seguramente sabéis, no existen muchas posibilidades de que Siri sea capaz de recomendarnos para enviar mensajes, por ejemplo, WhatsApp antes que iMessages, aunque con la llegada de iOS 13 eso va a cambiar. Tanto es así que tendremos novedades muy pronto.

Siri aprenderá de nuestros hábitos

Según informa Bloomberg, Siri está a punto de recibir una actualización y será a partir de ese momento cuando el asistente de Apple deje de recomendarnos, exclusivamente, sus aplicaciones. Y lo hará teniendo en cuenta un criterio muy sencillo: ¿qué es lo que más utilizamos?

Sugerencias de Siri en iOS.

Si en nuestro día a día Siri detecta que nos servimos de WhatsApp, Telegram, Skype o cualquier otra, el asistente tomará nota y cuando vayamos a la pantalla de recomendaciones del asistente, veremos esos nuevos criterios aplicados, recomendando escribir un nuevo mensaje con WhatsApp, escuchar música en un servicio que no sea exclusivamente Apple Music, etc. De esta manera, la ayuda de un asistente comienza a tener sentido, al no centrarse tanto en los productos de Apple.