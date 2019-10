Microsoft presenta su nueva gama Surface y hay novedades espectaculares

Hace unos minutos que ha terminado el evento de presentación de la nueva familia Surface Microsoft y debemos decir que nos ha sorprendido, porque los de Redmond han presentado algunos productos realmente interesantes que veremos a ver qué tal se comportan en el mercado. Aquí los tenéis desglosados:

Suface Laptop 3

Surface Laptop 3 de Microsoft.

El portátil ultrafino de Microsoft llega con pocas novedades ya que, lo más destacado, es la presencia de conectores USB-C en todo el equipo. Tendrá dos modelos de 13,5 y 15 pulgadas, instalarán un procesador Intel Core de 10ª generación (aunque existirá una versión con SoC AMD y una gráfica Radeon RX Vega 11), cuentan con carga rápida y conector magnético que evita roturas, un trackpad un 20% más grande que el modelo anterior, altavoces Omnisounds y pantalla táctil PixelSense.

Se puede reservar desde hoy y llegará el 22 de octubre a un precio de 999 dólares el modelo de 13,5 pulgadas y de 1.199 para el de 15.

Surface Pro X

Surface Pro X de Microsoft.

Esta versión del modelo normal de Surface lleva instalado un procesador ARM, dispone de conectividad LTE-A, un grosor de apenas 5,3mm., pantalla de 13,3 pulgadas (2.880x1.920 pixels de resolución), cuenta con un lápiz y Windows 10. Lo tenemos ya disponible para reservar a un precio de 999 dólares y se pondrá a la venta el 9 de noviembre.

Surface Pro 7

Surface Pro 7 de Microsoft.

Modelo bastante continuista, que apenas cambia respecto de los Surface Pro 6 anteriores más allá de la presencia de un conector USB-C y de tecnologías como el llamado Studios Mics, que es perfecto para hacer videollamadas. Se puede reservar desde hoy mismo y tiene un precio de partida de 749 dólares, aunque llegará a las tiendas el 22 de octubre.

Surface Neo

Surface Neo de Mirosoft.

Podemos considerar, oficialmente, este modelo como el iPad de Microsoft aunque, eso sí, con doble pantalla. Lleva instalado un chip de Intel y cada pantalla cuenta con un tamaño de 9 pulgadas. No han trascendido demasiadas especificaciones, más allá de ese accesorio que se coloca sobre uno de los paneles y nos transforma el conjunto en un ordenador con teclado. Llegará en las navidades de 2020 así que, de momento, no hay datos de precio, etc.

Surface Duo

Surface Duo de Microsoft.

Como en el caso de la Surface Neo, estamos hablando de productos que llegarán en las navidades de 2020 así que es un aviso a navegantes: no hay pantallas flexibles pero sí dobles que ofrecen un aspecto (más o menos) parecido al de los Galaxy Fold de Samsung.

Esta Surface Neo será un teléfono móvil, con dos pantallas de 5.6 pulgadas, sistema operativo Android con las apps de Microsoft preinstaladas y conectividad LTE.

Surface Earbunds

Surface Earbunds de Microsoft.

Y por último tenemos los auriculares inalámbricos like Airpods de los de Redmond: funda con carga para 24 horas, integración con Spotify y Office para dictar textos, función de traducción en tiempo real y paneles táctiles para controlar las funciones básicas del dispositivo, como siguiente pista, anterior, pausar, etc. Estarán a la venta estas navidades a un precio de unos 249 dólares.