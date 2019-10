Hesperia invierte 10 millones en el primer Hyatt Regency en España

La alianza entre el gigante estadounidense Hyatt, con 852 hoteles y más de 208.000 habitaciones en el mundo, y la española Hesperia ha alcanzado esta mañana un primer hito con la inauguración del nuevo Hyatt Regency Hesperia Madrid.

El acuerdo suscrito este verano establecía que Hesperia adecuaría sus dos mayores hoteles urbanos (Madrid y Barcelona) a los estándares de lujo de la estadounidense. En el caso de Madrid, la inversión ha sido de 10 millones de euros y en Barcelona, cuya apertura está prevista para finales de este año, rondará la misma cifra. “Para Hesperia es un hito muy importante y una clara apuesta por la calidad. Creemos que con esta propuesta vamos a atraer turismo de negocio y de congresos de los mercados américano y asiático”, recalcó Jordi Ferrer, consejero delegado de Hesperia durante la inauguración.

En esos dos mercados se concentran una parte sustancial de los 60 millones de clientes del programa de fidelidad de Hyatt. Las previsiones que maneja Hesperia para el nuevo hotel de Madrid en el último trimestre del año son muy optimistas. “Esperamos hasta un 25% de crecimiento tanto para los precios medios de las habitaciones como para los niveles de ocupación”, recalcó Mónica Friera, directora general del hotel recién inaugurado. “Estar bajo el paraguas de la marca nos va a permitir ampliar y reforzar nuestro perfil de cliente internacional”.

La alianza entre ambas hoteleras se limita por ahora a Madrid y Barcelona, aunque Ferrer no descarta futuros acuerdos. “Estamos mirando algunos proyectos que no se han concretado. Tenemos algunos activos, como los incorporados en una reciente adquisición en Murcia, que podrían contar con la marca Hyatt”, subrayó. Ferrer se refería al complejo Manga Club, con 560 hectáreas de superficie, y más en concreto al hotel Príncipe Felipe, de cinco estrellas y 192 habitaciones. Un extremo confirmado por Jason Ballard, vicepresidente de Operaciones de Hyatt para Europa, Oriente Medio y Africa y el Sudeste Asiático. “España es estratégico para la compañía, aunque no hemos estado históricamente presentes. No podíamos tener un mejor aliado que Hesperia", recalcó el directivo de Hyatt, que avanzó que vendrán "futuras colaboraciones".