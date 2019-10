¿Está tu cuenta de Google blindada? Cómo cerrar todos los agujeros de seguridad

Ya os hemos contado en otras ocasiones la forma de proteger vuestra cuenta de Google, activando la verificación en dos pasos, que va a impedir (casi con total seguridad) que nadie salvo vosotros pueda loguearse sin que os enteréis. Básicamente porque añade a la capa de seguridad del usuario y la contraseña, otra más a la que solo podéis acceder vosotros... ¿o no?

Hay un problema que lo mismo no habéis reparado y es que con el paso de los años es muy seguro que hayáis iniciado sesión con vuestra cuenta de Google en una buena cantidad de dispositivos. Ya sean teléfonos móviles que han ido pasando por vuestras manos, tablets u ordenadores. En todos ellos, es posible que alguno se haya quedado con una sesión abierta y eso puede ser un problema.

Google lo llama Revisión de seguridad

Precisamente para evitar riesgos así, Google tiene una opción que se llama Revisión de seguridad, a la que podéis acceder a través de un navegador web, y que os va a servir para conocer todas las brechas de seguridad que podéis tener en vuestra cuenta. Si accedéis y os dice que todo está OK (en verde), pues perfecto. Pero seguramente que no sea así.

Revisión de seguridad de Google.

En nuestro caso hemos encontrado dos: una en un teléfono móvil y otra en un ordenador. El primero tiene un problema que Google es capaz de detectar: no tenemos configurado ningún bloqueo de pantalla (PIN, cara, patrón, etc.) por lo que cualquiera que lo coja puede entrar en él y acceder a todos los datos de la cuenta, lo que incluye Gmail, Calendario, Home, Mapas, Música, YouTube, etc. La lista de servicios que tenemos con los de Mountain View es infinita. Esencialmente, lo que nos está indicando Google es que pongamos un bloqueo de pantalla para evitar que entren con total impunidad.

El segundo de los avisos tiene que ver con eso que os contábamos antes de las sesiones que tenemos abiertas en otros ordenadores. En nuestro caso, tenemos una sin cerrar y que no usamos desde hace 63 días: ¿sabemos qué ordenador es? ¿Corre peligro nuestra cuenta? Si tenemos dudas, lo mejor es pulsar en Retirar y así no correremos el riesgo de que ojos y manos ajenas cotilleen por las tripas de nuestra cuenta de Google. Pueden aparecer otro tipo de avisos, pero en todos estos casos, es importante tomar medidas y evitar riesgos.