Cómo grabar notas de voz de WhatsApp sin que se corten todo el rato

Las notas de voz son uno de los recursos más utilizados de la aplicación de mensajería ya que nos sacan de problemas si no podemos escribir. Pero, ¿no os ha pasado que no hay forma de grabarlas porque se corta al menos movimiento y tenemos que volver a empezar? No sabemos si será la proximidad del botón con el borde de la pantalla o qué, pero es un problema.

Por suerte, WhatsApp lo ha arreglado añadiendo una herramienta muy útil que nos va a permitir grabar sin complicaciones una nota de voz: ya dure 10, 15, 30 ó 1.000 segundos. Lo único que tenéis que interiorizar es un nuevo gesto que es el de desplazar el botón hacia arriba. Mirad.

Un seguro automático de grabación

Básicamente lo que cambia es que cuando apretemos el botón para iniciar una nota de voz, veremos cómo la app nos avisa de que si arrastramos hacia arriba se bloqueará la grabación para que no haya interrupciones. Lo hacéis y veréis un candado dentro de un círculo blanco (que más tarde desaparecerá) que indica que todo está seguro.

Grabar notas de voz sin cortes en WhatsApp.

Ahora, con la grabación ya blindada, hablamos todo lo que queramos hasta que, una vez que estemos contentos con lo que hemos dicho, pulsemos directamente sobre el botón de enviar. Si por el camino queremos repetir esa nota de voz, con pulsar en Cancelar y volver a empezar bastará..