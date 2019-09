Beyond Meat, disparada en Bolsa al unir fuerzas con McDonald's

Beyond Meat, el fabricante de productos como hamburguesas y salchichas pero hechos con vegetales, causó furor en su salida a Bolsa: sus acciones comenzaron a cotizar a 46 dólares, un 85% por encima de los 25 dólares en los que se fijó su valoración inicial. Ahora la compañía, de la que Will Gates y Leonardo di Caprio son accionistas, colaborará con McDonald's. El gigante de la comida rápida ha anunciado que probará la semana que viene en 28 establecimientos un sándwich de Beyond Meat de "planta, lechuga y tomate".

Las acciones de Beyond Meat han subido en torno al 10% en la Bolsa a raíz de este anuncio. La compañía ha triplicado su valor desde que empezó a cotizar el pasado mayo. Las acciones de McDonald's, por su parte, suben a un ritmo más discreto (en torno al 1%).

Oferta vegetal en la carta

McDonald's se une a Tim Hortons, KFC y Dunkin al ofrecer versiones con base vegetal en sus productos. La compañía ya vendía estos productos en Alemania e Israel en colaboración con Nestle, que prepara el lanzamiento de una nueva hamburguesa de estas características en restaurantes de Estados Unidos. La multinacional suiza lanzó en abril la 'Incredible burger' bajo la marca Garden Gourmet en varios países europeos. Ese mismo mes, McDonald's empezó a vender hamburguesas 'Big vegan TS' en sus 1.500 establecimientos alemanes.

El sándwich PLT (planta, lechuga, tomate por sus siglas en ingés) tendrá un precio de 6,49 dólares aparte de impuestos en los 28 restaurantes de Canadá, a partir del lunes.