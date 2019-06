Beyond Meat, el fabricante de carne que no es carne, bate récords en Wall Street

La empresa estadounidense Beyond Meat, fabricante de hamburguesas y salchichas a base de plantas, se dispara en Bolsa en las operaciones fuera de mercado tras desvelar ayer que espera más que duplicar sus ingresos y lograr un ebitda en equilibrio este año. Sus acciones se cotizan antes de la apertura de Wall Street con una subida del 21% ,

La compañía dijo que espera registrar ingresos por 210 millones de dólares en 2019, con ganancias de equilibrio, antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización. Los analistas, en promedio, pronosticaron ventas de 205 millones para todo el año, y una pérdida, antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización, de 10.28 millones.

La compañía ha capturado una grandísima y creciente demanda por sus empanadas de carne de imitación y salchichas hechas de ingredientes como proteína de guisante, coco y aceite de canola.

Las hamburguesas, un éxito con los consumidores que cambian a una dieta vegana.

Las ventas de Beyond Meat se han multiplicado por cinco desde que comenzó a vender su marcainsignia Beyond Burger en 2016. "Somos muy conservadores y vemos esto como un piso", dijo el presidente ejecutivo, Ethan Brown, en una conferencia telefónica cuando se le preguntó sobre el pronóstico de ingresos. La empresa no cuenta a los clientes que utilizan sus productos como parte de un proyecto de prueba.



La compañía también está trabajando para hacer que sus productos a base de plantas sean más baratos que las proteínas animales para capturar más cuota de mercado.Beyond Meat, cuyos rivales incluyen Impossible Foods, con sede en los Estados Unidos, es probable que se enfrente a una creciente competencia en su peculiar nicho de mercado, ya que compañías como Nestlé y Tyson Foods preparan su propia línea de productos.

La compañía con sede en California dijo que la pérdida neta se amplió a 6.6 millones de dólares en su primer trimestre fiscal desde 5.7 millones de dólares al año anterior.

Los ingresos netos del primer trimestre fueron de 40.2 millones, un aumento de 215%, dijo la compañía.