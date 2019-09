Hispasat prepara un plan estratégico para crecer en seguridad y defensa

Red Eléctrica ha comenzado a dar pasos para el diseño del nuevo plan estratégico de Hispasat, de la que está cerrando la compra a Abertis de casi el 90% del capital. Este plan debería estar configurado antes de las próximas Navidades, según fuentes del sector.

Hispasat empieza una nueva etapa bajo la dirección de Miguel Ángel Panduro, que va a asumir el cargo de consejero delegado en la próxima junta de accionistas, prevista para el 3 de octubre. La intención de Red Eléctrica es cambiar la percepción del mercado sobre Hispasat, además de impulsar la entrada en nuevos negocios y mercados.

Las líneas básicas de este plan estratégico, que vendrá acompañado de un nuevo programa de inversiones, pasará por el reforzamiento en el segmento de satélites geoestacionarios, el avance en negocios como la defensa y la seguridad, además de la expansión en el ámbito de las comunicaciones seguras, donde hay una demanda cada vez más fuerte por parte de Gobiernos y ejércitos. Hispasat quiere abrirse a nuevos servicios y tecnología, con las constelaciones de nanosatélites como una de las principales alternativas.

Además, Red Eléctrica quiere impulsar las actividades conjuntas de Hispasat y Reintel, su filial de infraestructuras de telecomunicaciones. Uno de los negocios que quiere atacar es el de los servicios de banda ancha en zonas rurales, donde no hay cobertura de fibra.

En este escenario, Red Eléctrica está abierta a incorporar socios en Hispasat y Reintel. La compañía energética quiere socios tecnológicos que puedan aportar nuevos negocios y mercados, más allá de socios financieros.

En el escenario actual, Red Eléctrica no se plantea una colocación en Bolsa de parte del capital de ninguna de estas empresas, tal y como se había contemplado meses atrás. En cualquier caso, la compañía no tiene prisa por colocar una participación puesto que no necesita el dinero, según fuentes del sector.

Además, Red Eléctrica tiene voluntad de que Hispasat tenga la mayoría en Hisdesat, operador de servicios gubernamentales por satélite del que posee un 43% del capital. En la empresa hay otros accionistas como el Ministerio de Defensa, que posee un 30% de las acciones a través de la sociedad pública ISDEFE; Indra, con un 7%; Airbus, con un 15%, y Sener, con un 5%. Alguno de estos accionistas estaría interesada en salir de Hisdesat.

La compañía ya ha entablado los primeros contactos con el Gobierno para una eventual operación, y en principio no se vería mal. La situación cambia con respecto a la época en la que Abertis era el principal accionista de Hispasat, puesto que la intención entonces era salir de Hisdesat.

La operación está en sus momentos iniciales y, por ahora, no hay ninguna valoración. En la actualidad, Hisdesat aporta en torno a 60 millones de euros en ingresos a Hispasat y cerca de siete millones en beneficios.