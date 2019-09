Así puedes evitar que te roben la cuenta de WhatsApp, como a Albert Rivera

Seguramente si nos seguís a diario, habréis comprobado que uno de nuestros principales mantras es el de la seguridad: que si es necesario blindar nuestras cuentas importantes con la mayor cantidad posible de medidas que nos permita cada aplicación, que si activa esto, lo otro o lo de más allá. Y el caso de Albert Rivera, por desgracia, es más común de lo que creéis.

Como sabréis, el líder de Ciudadanos ha denunciado que le han hackeado la cuenta de WhatsApp. Obviamente solo el verbo utilizado para describir la acción ya nos pone en alerta, pero hay que avisar,y es que seguro que no ha habido una acción de fuerza para conseguir hacerse con esa cuenta de WhatsApp, sino que el político barcelonés, involuntariamente, ha proporcionado las claves sin imaginarse que estaba siendo víctima de phising.

¿Hay phising en WhatsApp?

Por desgracia sí, y por esa razón os vamos a dar dos métodos para evitar cualquier problema de este tipo. Decir que, lo más seguro, es que Albert Rivera haya recibido mensajes, bien de correo electrónico, bien por SMS, donde le pedían el código de verificación que WhatsApp manda en el momento de iniciar sesión en la aplicación. Esos seis números habrán sido el objetivo de los hackers y, sin darse cuenta, Albert Rivera no se habrá percatado del problema y se los habrá dado pensando que quien se lo pedía era la plataforma de Facebook.

Pero, ¿qué ocurre cuando alguien consigue validar una instalación de WhatsApp en otro móvil que no es el nuestro? Pues básicamente que la app que tenemos en nuestro móvil deja de funcionar y los mensajes empiezan a recibirse en el terminal de los hackers, que pueden empezar a copiar chats, guardarlos, hacerse con otros contactos, en este caso, de otras autoridades del Estado (¿el Rey?), hacer capturas o provocar malos entendidos mandando mensajes en vuestro nombre.

Antes de nada un aviso: NO compartáis con nadie ningún código que os envíe WhatsApp por SMS a vuestro móvil. La app de Facebook no se comunicará con vosotros nunca y de ninguna otra manera, por lo que NO perdáis tiempo en leer mensajes donde os piden claves, códigos o lo que sea. Esa es la primera regla antiphising.

Verificación dos pasos en WhatsApp.

La segunda. Si os ha ocurrido lo que a Albert Rivera, lo primero es volver a tener el control de la cuenta, entrando en WhatsApp y verificando de nuevo vuestro número de teléfono vía SMS. En ese momento, ya no podrán acceder a vuestros chats. Y por último, la más importante, que siempre os hemos recomendado desde aquí, es la de la verificación en dos pasos. Aquí os contamos cómo activarla en este mismo instante. HACEDLO.