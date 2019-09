¿Sabes cómo almacenar tus contactos del móvil en la cuenta de Google?

Seguro que en alguna ocasión habrás escuchado a alguien decir aquello de que "he cambiado de móvil y he perdido todos los contactos". Es nos puede pasar porque el terminal viejo se estropea y no podemos acceder a la información que tenemos guardada, por lo que el estropicio que nos provoca no hace falta decir que es mayúsculo.

Si recordáis, desde hace años existe la posibilidad de salvaguardar todo gracias a las tarjetas SIM, que son capaces de guardar también números de teléfono pero pasa lo mismo: si un día se estropea (que pueden hacerlo), volvemos a perderlo todo. Así que, ¿cuál es la solución? Pues lo habéis adivinado: la Santa Nube.

Guarda los contactos en tu cuenta de Google

Así que solo nos queda una solución: recurrir a nuestra cuenta de Google para ir guardando allí todos los contactos que vayamos añadiendo a nuestro teléfono Android. Muchas veces no miramos dónde lo hacemos y perdemos la oportunidad de tener siempre un respaldo por si nos ocurre lo que antes os comentábamos.

Eso sí, en Android ocurre que, cuando vamos a guardar nuevos contactos, debemos saber decirle dónde queremos hacerlo o, en su defecto, que nos pregunte siempre qué queremos hacer. ¿Sois conscientes de dónde estáis almacenando en vuestro teléfono los nuevos contactos que añadís cada poco tiempo? ¿En la tarjeta SIM, en el móvil o en otro servicio?

Si no tenéis una opción definida por defecto, siempre que añadáis un nuevo contacto os aparecerá un menú con los destinos disponibles. Si no es así, entonces debéis estar atentos y buscar entre los muchos campos la opción de elegir Google. Como en el caso que tenéis justo aquí debajo, donde esa posibilidad nos la ofrece Android en la parte superior izquierda de la pantalla.

Guarda tus contactos del móvil en la cuenta de Google.

Solo tenéis que pulsar, desplegar el menú con las opciones disponibles (cuenta de Samsung, tarjetas SIM o Google) y quedarnos con la última. De esta forma, no solo tendremos el respaldo de la nube, sino que al cambiar de móvil el proceso de llevar la agenda apenas tardará nada, porque se trata de información que se actualiza automáticamente al loguearnos con la cuenta de los de Mountain View.

Además, otra ventaja que tiene es que, en el momento que queramos hacer limpieza, cambiar nombres, añadir fotografías o actualizar información, con hacerlo en un solo dispositivo ya lo cambiamos en todos los demás que usamos a diario, como el tablet o el PC.