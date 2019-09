La Puerta del Sol, el gran imán que atrae a la nueva generación de marcas

Cada día entre 20.000 y 30.000 transeúntes caminan por la Puerta del Sol. Al año, son más de 110 millones de visitantes, que convierten a la plaza en la localización más visitada de Madrid. Todos los días los turistas sacan fotos a la placa del Kilómetro Cero, la estatua del Oso y el Madroño, el reloj de la Casa de Correos o el famoso cartel publicitario de los vinos Tío Pepe. Pero al margen de los legendarios iconos de Sol que atraen a los turistas, hay algo que los turistas atraen a sus calles: los grandes comercios.

La gran afluencia de personas, junto con la peatonalización de calles cercanas (y próximamente la suya propia), hacen de la Puerta del Sol el núcleo comercial más popular de la capital y una de las plazas más deseadas por las marcas para instalarse. Así lo demuestra el estudio elaborado por Knight Frank, que concluye que más del 94% de la superficie comercial de Sol está ocupada actualmente, la mayoría por locales de entre 100 y 500 metros cuadrados. Tamara Sánchez, Head of Flagships Leasing de la compañía, asegura que, “aunque antes no era un destino típico y los locales no estaban preparados para acoger grandes marcas, la gente que mueve ha hecho que vean un potencial enorme”.

En total, se concentran 37 comercios en la plaza. Lideran los dedicados a la moda, que suponen el 29% de la superficie comercial, seguidos de la restauración (18%), la tecnología (17%) y la salud y belleza (14%), mientras que el resto se reparte entre loterías y apuestas, el sector financiero, souvenirs y otros.

Apple fue una de las primeras marcas en apostar fuerte por Sol y en 2014 la compañía inauguró su flagship en el número uno de la emblemática plaza. La tienda se encuentra en proceso de renovación para adaptarse a los estándares que dictan desde su sede, que tienen como objetivo transformarse en un lugar de encuentro más que en un local comercial al uso.

Desde entonces, la inversión en esta calle no ha parado de crecer. La apertura del Primark más grande de España en la aledaña calle de Gran Vía marcó el pico más alto de volumen de inversión, pero la tendencia alcista se ha mantenido en los años posteriores, situándose en 2018 en high street cerca de 230 millones de euros, según el análisis. Aun así, Sánchez opina que la aparición de grandes cadenas no excluye al pequeño comercio: “Habrá un mix, la zona centro tiene que guardar la esencia del comerciante de toda la vida mezclado con las grandes marcas. Esto es parte de la evolución natural en todas las ciudades, no son incompatibles”.

Los fondos de inversión son los principales interesados en la zona, según el estudio, con el 43% del volumen y más de la mitad (52%) del número total de operaciones. Thor Equities, Kennedy Wilson, Invesco o Chenavari, ya han adquirido locales comerciales en los números 5, 9 y 11. En 2018 destacó la compra de Generali Real Estate a IBA Capital de Preciados 9 por 100 millones de euros, donde Pull&Bear ha instalado su mayor tienda en todo el mundo.

Y mientras la inversión crece las rentas se mantienen. Las calles de la Puerta del Sol continúan liderando los primeros puestos en el ranking de las rentas más elevadas de la capital, solo por debajo de Preciados. Durante los últimos años se han mantenido estables en torno a los 300 euros por metro cuadrado de alquiler. Los que sí han evolucionado a la alza, son los alquileres de las históricas calles de Serrano y Gran Vía, a escasos metros de Sol, que se encuentran actualmente cerca de los máximos de Madrid.

Gasto de los consumidores

Pero las grandes marcas no son las únicas que dejan su dinero en la plaza. Los transeúntes, en su mayoría turistas, hacen su correspondiente gasto en los locales comerciales que representan un papel importante para el capital. El ticket diario medio de las ventas en los establecimientos de la zona (un área de cinco minutos andando desde la plaza) se sitúa en 37 euros, según el estudio, que ha analizado todas las transacciones con tarjeta de crédito o débito en terminales TPV del área de influencia. El valor más alto, unos 90 euros, se da a primera hora de la mañana, coincidiendo con el pago a la salida de los hoteles de la zona, como el Hyatt Centric, Pestana CR7 o Riu Edificio Plaza de España. Además, este ticket medio podría incrementar con las próximas aperturas de nuevos hoteles de cinco estrellas como Four Seasons Canalejas o Plaza de las Descalzas.

La Puerta del Sol era una de las entradas de la muralla que rodeaba Madrid en el siglo XV y el nombre proviene de un sol que había dibujado en la puerta. Ahora el sol se rodea de estrellas.