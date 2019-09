Apple llevará la triple cámara a sus tablets, comenzando por el iPad Pro

Apple parece que no va a dar marcha atrás respecto al uso de cámara con tres sensores en sus modelos más destacado de las categorías que ofrecen en el mercado. Esto ya ha ocurrido con el iPhone 11 Pro, ahora comienza a quedar claro que los tablets también heredarán esta opción y, en concreto, será el próximo iPad Pro el que ofrecerá esto.

El caso es que parece que la compañía liderada por Tim Cook habría decidido hace tiempo que este paso se dará con el próximo tablet de gama alta de la firma, y tanto es así que se han publicado unas imágenes en las que se pude ver cómo será exactamente el módulo en el que se integrarán los tres sensores que está por ver que sean exactamente los mismo que son parte del smartphone presentado hace poco tiempo por Apple. El caso, es que de confirmarse esto los que se hagan con un nuevo iPad Pro podrían grabar a 4K sin problemas y editar los resultados en el dispositivo con herramientas avanzadas.

Una forma muy reconocible en el módulo del iPad Pro

Como se pude ver en la imagen que dejamos tras este párrafo, la forma de este elemento será cuadriculada, por lo que todo será bastante reconocible ya que se da continuidad a lo visto e n el iPhone 11. Lo que sí es cierto es que al ser más grande la parte trasera del iPad no parece que el acabado sea tan estridente como el que se pude ver en los teléfonos anunciados, y es posible que no impacte tanto negativamente (no hay que olvidar que no son pocos los que creen que la nueva versión Pro de los smartphones de Apple no es precisamente muy atractiva).

Sonny Dickson

Por cierto, se apunta que todos los modelos de la gama iPad Pro obtendrán la cámara con tres sensores, por lo que aquellos que tiene paneles de 11 o 12,9 pulgadas ofrecerán este avance y, además, un salto evolutivo en lo que tiene que ver con los procesadores (hay que indicar que será el mismo que se incluye en los iPhone 11) y, además, aumentado de la capacidad de almacenamiento ya que el foco esencial de estos tablets es el mercado profesional y de creación.

Posible llegada de los nuevos iPad Pro

Pues no existe confirmación alguna al respecto, pero todo sugiere que será en el mes de octubre cuando Apple realice un evento en el que presentará las nuevas versiones de estos tablets que han sido elegidos por muchos como herramientas de trabajo y que en algunos casos son capaces de sustituta a los portátiles. El caso, es que los nuevos iPad Pro apuntan a tener una cámara mucho más avanzada para igualar a los iPhone y, esto, demuestra que la apuesta por los tablet de la compañía de Cupertino sigue siendo importante.