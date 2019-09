Amazon pone en marcha su servicio musical de alta resolución, y a muy buen precio

La música HD de alta definición, UHD (como la llama Amazon) o Hifi, sigue dando sus pequeños pasos dentro de todos nuestros dispositivos. Empezaron siendo una alternativa a Spotify, Apple Music, etc., con la promesa de sentir la música tal cual había sido concebida por los artistas, y poco a poco son más usuarios los que no pueden vivir sin ella.

Es evidente que cuando pruebas un servicio de estas características y, muy importante, cuentas con accesorios para exprimir al máximo esa calidad (auriculares, amplificadores, altavoces...), se vuelve muy complicado volver al estándar que manejan los servicios de suscripción más populares que no llegan, ni por asomo, a esos ratios de 16bits y sample rates de 44.1kHz. Y ahora acaba de entrar un elefante en la cacharrería. Ya nos entendéis.

Millones de canciones con calidad HD

Ese elefante lleva la cabeza de Jeff Bezos y tiene por nombre Amazon, que ha decidido poner en marcha su servicio de suscripción musical UHD (ellos lo llaman así, como podéis ver en las capturas inferiores) para todos los usuarios que lo quieran probar. Y ojo, porque no solo la calidad y el catálogo de temas disponibles son un reclamo, el precio también.

Servicio de música Hifi en Amazon.

Si sois usuarios de Amazon Prime os saldrá por 12,99 dólares (seguramente lo mismo en euros) mientras que si no lo sois, tendréis que pagar un par de dólares más hasta los 14,99. Esto, obviamente, es más que lo que gastamos por una suscripción individual de Spotify o Apple Music, pero bastante menos que las tarifas de los competidores en esto de la música en alta resolución, como Tidal, que viene a cobrarnos 19,99 euros al mes.

Es decir, una rebaja de entre cinco y siete dólares (euros) que se notan, y mucho, a la hora de decantarnos por escuchar este tipo de música. Lógicamente, hay que ver qué pasa en las próximas horas tras este anuncio, porque es de esperar que la competencia reaccione, aunque también es cierto que no todos tienen el mismo músculo financiero que los norteamericanos.

Estaréis pensando que qué bien que Amazon Music HD sea una realidad, pero de momento no podemos alegrarnos del todo ya que no está disponible en España. Solo en Reino Unido, EE.UU., Japón y Alemania (si recurrís a una VPN podríais arreglarlo). ¡Ah!, y cuando os deis de alta os llevaréis puestos tres meses gratis para probar bien a fondo el servicio. Lo que no está nada mal.