Sony celebra 40 años del Walkman con un exclusivo reproductor HiFi

Fue en el año 1979 cuando Sony lanzó al mercado su primer Walkman y, ahora, 40 años después, vuelven a renovar sus reproductores musicales ya sin las ataduras del mundo analógico, las cintas de casete, etc. Eso sí, en lo que parece que no aprenden los japoneses es a la hora de poner nombres recordables a sus dispositivos: NW-A100. What?

Sony Walkman 40 Aniversario. eloutput.com

Así las cosas, y aprovechando la celebración del IFA en Berlín, hemos conocido este nuevo reproductor de música compatible con algunos formatos HiFi y que tiene como especial reclamo ese homenaje al primer Walkman lanzado hace 40 años: se trata de un dispositivo con pantalla táctil de 3,6 pulgadas, instalación de Android, conectividad Wifi y Bluetooth, conector de minijack de 3,5mm., 16GB de almacenamiento interno ampliables vía microSD, carga a través de un cable USB-C y compatibilidad con el códec LDAC de música HiRes.

Esta edición 40 aniversario del Walkman se venderá en España a partir del mes de noviembre y tendrá un precio de 350 euros aunque a la vez, se comercializará una edición MUY especial (y limitada) que llegará hasta los 440 euros.

Nuevos modelos de la serie NW-ZX500

Sony Walkman NW-ZX500. Sony

Por otro lado tenemos el anuncio por parte de Sony de sus nuevos reproductores de música con la llegada del NW-ZX507. Un gadget que sorprende por varias cosas: su diseño, que es muy ligero y compacto, y por la instalación de Android que mueve todo desde su pantalla táctil de 3,6 pulgadas y nos permite añadirle todo tipo de apps de servicios musicales.

Uno de los grandes argumentos de estos reproductores HiFi es precisamente eso, la calidad de sonido que ofrecen, que es muy superior al que podemos disfrutar en nuestros teléfonos móviles. Con este NW-ZX507 podremos reproducir audio con calidad PCM de 384 kHz/32 bits compatible con S-master HX. También, cuenta con soporte DSEE HX para, según la marca, "escalar la música que ya tengas a una calidad cercana a la alta resolución" y, además de todo lo anterior, es compatible con Hi-Res Audio Wireless de LDAC.

Este NW-ZX507 llegará a las tiendas españolas el próximo mes de noviembre, con una configuración de 64GB de almacenamiento y a un precio que, sin estar confirmado, parece que va a rondar los 830 euros. Un coste MUY alto pero que, a cambio, nos ofrece unos estándares de sonido realmente altos y que es perfecto para aquellos que disfrutan de la música.