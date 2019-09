El autónomo, ¿puede o no contratar a un familiar como indefinido?

Hay muchos trabajadores autónomos que necesitan ayuda en su trabajo, por lo que contratar es una opción de obtener esa ayuda extra. Cuando el trabajador por cuenta propia decide contratar a un familiar de manera indefinida puede disfrutar de una ayuda de la Seguridad Social durante el primer año de contratación, aunque solo en el caso de cumplir con las condiciones.

El primer requisito que debe cumplir el trabajador autónomo para contratar a un familiar es que el empleado sea cónyuge, ascendiente, descendiente u otro tipo de familiar hasta segundo grado del autónomo. Además de eso, el familiar que se quiera contratar deberá estar inscrito como demandante de empleo en el Servicio Público de Empleo Estatal.

Las condiciones que impone la Seguridad Social no son solo para los trabajadores autónomos, sino también para los empleados. Y es que éste no podrá haber terminado otros contratos de trabajo en los 12 meses anteriores; ya sea de forma objetiva o por despidos disciplinarios. En ese sentido, tampoco podrá haber sufrido un despido colectivo que se haya declarado como no ajustado a Derecho.

Mismo nivel de empleo 6 meses

Una vez se formaliza el contrato, el empresario tendrá que mantener el nivel de empleo del negocio durante los siguientes seis meses. En este caso no se tendrán en cuenta los despidos disciplinarios o las extinciones de contrato.

Otra excepción para estos casos es que se hayan producido dimisiones, fallecimientos o algún tipo de incapacidad permanente total o absoluta o de gran invalidez que pueda sucederle al trabajador. Tampoco se tendrá en cuenta si se finaliza el contrato por obra o servicio o acaba el periodo de prueba.

Solo en el caso en el que se cumplan todos los requisitos anteriores, que son los que establece la Seguridad Social, el trabajador autónomo podrá obtener la bonificación del 100% en la cuota empresarial por contingencias comunes al contratar a un familiar de forma indefinida. La ayuda solo durará 12 meses.