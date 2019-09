Naturgy envía a casa con su sueldo a 300 empleados de su distribuidora de gas

Naturgy ha comunicado hoy a los sindicatos "la suspensión temporal de la obligación de trabajar" para unos 300 empleados de Nedgia, la filial de distribución de gas del grupo, hasta que se conozca la propuesta definitiva de retribución a las redes de distribución de gas que está tramitando la CNMC. la propuesta inicial supone un recorte de la retribución de la distribuidora del 30% entre 2021 y 2026.

La medida, cuya duración dependerá de cuando se publique la circular normativa de la Comisión y de cómo quede finalmente su contenido, afecta a la fuerza comercial de expansión de Nedgia, que supone aproximadamente el 25% de la plantilla, que supera al millar. Todos los afectados seguirán cobrando su salario y cotizarán a la Seguridad Social pues, como aclara Naturgy, no se trata de un ERTE ni un ERE. Se trata, según la energética, de evitar medidas más drásticas a la espera de ver qué impacto tiene sobre su negocio la circular definitiva de la CNMC.

Según fuentes de Naturgy, se ha abierto "una mesa de negociación" con los sindicatos para negociar esa suspensión temporal de la obligación de trabajar, que atribuyen a la "incertidumbre creada por el organismo regulador", que podría empezar a aplicarse en octubre.

La citada fuerza comercial, que no dispone de oficinas, está repartida por toda España y su función es la captación de nuevos puntos de suministro de gas. El pasado mes de julio, cuando la CNMC lanzó a audiencia pública su propuesta de recortes, Naturgy anunció que paralizaba cualquier inversión en redes de gas hasta que no se despejase la situación (se mantienen las de seguridad y mantenimiento).Las inversiones se concentran en la captación de clientes y apenas en infraestructuras, si bien, la compañía seguirá atendiendo las solicitudes de clientes que quieren contratar con ella y cumpliendo con las condiciones marcadas, pero no irá captarlos.

Aunque la medida, que apenas supondrá ahorros para la empresa, se ha interpretado como una vía de presión contra la CNMC, Naturgy insiste en que se ha visto "abocada" a ella" a la espera de ver el texto final del organismo, que deberá estar aprobado en noviembre.

Fuentes sindicales aseguran que en la mesa de negociación se planteará una revisión de objetivos del último cuatrimestre en Nedgia y un acuerdo para ese período lo menos lesivo para los empleados, una parte de cuyo salario es variable.