¿Llamar con el móvil desde el ordenador? Pronto podrás hacerlo con Windows 10

Han sido muchas las veces que hemos visto en el pasado que intentaron llevar las llamadas teléfonicas al escritorio de nuestro ordenador, pero no han arraigado porque, o bien no eran funcionalmente útiles para la mayoría de usuarios, o bien porque las políticas de tarificación eran tan oscuras que mejor no tentar a la suerte.

Ahora parece que han entendido que eso de llamar desde el ordenador no debe significar cobrarnos a la fuerza y Microsoft, concretamente, tiene una solución para que nos olvidemos del móvil cuando estamos trabajando dentro del escritorio de Windows 10.

Todo centralizado en el escritorio

Así las cosas, Windows 10 parece decidido a cerrar su círculo de compatibilidad con nuestros móviles añadiendo la función definitiva para que tengamos todo bien controlado desde el PC. Y es que están preparando la actualización de una aplicación, llamada Your Phone (se llama Tu Teléfono en nuestra instalación en Español), que será el centro neurálgico definitivo de nuestras maratonianas jornadas de trabajo.

Llamadas con el móvil desde el ordenador. @4j17h

Ha sido un usuario de Twitter el que, a través de una publicación, ha descubierto las imágenes de cómo será el interface de esa app en lo que a llamadas se refiere. Se trata de una plataforma que nos permite enlazar nuestro móvil (de momento solo Android) y que nos deja desde leer las últimas notificaciones que nos han llegado, a hacer llamadas de teléfono sin tocar la pantalla del smartphone. Solo con el dialer que veremos dentro del sistema.

No estamos ante una revolución porque el entorno Apple ya deja algo parecido, a lo que añade también Facetime e iMessage, pero es un gran paso en la dirección correcta que es la de simbiotizar nuestro teléfono con el ordenador con el que trabajamos a diario. Es más, empresas como Samsung ya resolvieron este problema en el pasado y, en sus gamas de Galaxy Book, teníamos la posibilidad de vincular nuestros smartphones de los coreanos para, incluso, desbloquear los ordenadores con la huella dactilar del teléfono. Amén de recibir todas las notificaciones en tiempo real o realizar llamadas.

De momento no hay fecha para que esta funcionalidad aterrice a nuestra instalación de Windows 10 pero, como suele decirse, cuando el río suena, agua lleva, y seguramente esta app de Your Phone pueda actualizarse más pronto que tarde para que el móvil pueda descansar tranquilo unas cuantas horas sin tocarlo. ¿No os apetece?