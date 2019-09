Corros, la exestrella de la Bolsa, a un paso de la extinción

Mercado Alternativo. Bolsas y Mercados Españoles (BME) cuenta con otros mercados que son minoritarios, a diferencia del Ibex 35 y del mercado continuo. Uno de ellos es el Mercado Alternativo Bursátil (MAB), donde cotizan 41 empresas en el segmento denominado en expansión, y otras 74 socimis. Como en el mercado de corros, la mayoría de las compañías casi no intercambian títulos a diario. Pero, de la misma manera que en el mercado de corros, hay excepciones como MásMóvil, que en 2017 dio el salto al continuo y en junio de este año pasó al Ibex.

Latibex. Se trata de un mercado bursátil para valores latinoamericanos que opera desde 1999 en BME y que cuenta con 24 empresas. Si bien están presentes algunas de las compañías más destacadas de América Latina, no llega a representar por día ni el 0,1% del efectivo negociado en toda la Bolsa española. Al igual que en el mercado de corros, la mayoría de los valores no tienen ninguna variación durante el día, ya que no se compran ni venden acciones de gran parte de estas cotizadas.