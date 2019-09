El PSOE prevé iniciar la negociación de investidura con Podemos esta semana

“Esta semana nos pondremos en contacto con Unidas Podemos” para iniciar una negociación con el objetivo de desbloquear la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, ha avanzado este lunes el secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos.

El también ministro de Fomento en funciones ha matizado, sin embargo, que las reuniones que se iniciarán esta semana serán de carácter técnico entre los negociadores de ambos partidos y no entre los líderes de ambas formaciones, cuyo encuentro se agendará tras un primer acercamiento.

La intención del PSOE es que en primer término se negocie un acuerdo programático con Unidas Podemos en torno al documento de 300 propuestas que le partido va a hacer público mañana y con el que aspira a granjearse los apoyos necesarios para formar Gobierno tras la tentativa fallida del julio.

“No queremos repetición de aquello que salió mal, queremos explorar otra vía, queremos hablar de lo que le interesa a la gente, que no es cómo ser reparte el poder, sino qué se hace con el poder”, ha advertido Ábalos dejando claro que el PSOE no admite la pretensión de Podemos de entrar en un Gobierno de coalición. “Es muy importantes situar que la prioridad ahora en el qué, y no tanto el quiénes”, ha dicho.

El documento que se presentará mañana y comenzará a discutirse con Podemos en los próximos días incluirá las propuestas electorales ya hechas por el PSOE, incorporando algunas de las medidas planteadas por Podemos en su documento de propuestas de agosto así como las aportaciones de los diferentes colectivos sociales con los que se ha reunido Sánchez en las últimas semanas.

“Nuestra principal preocupación y en lo que estamos centrados en es procurar la estabilidad y gobernabilidad de este país”, ha dicho, asumiendo que el Gobierno en funciones tiene “especial responsabilidad” pero recordando que eso “no exime al conjunto de formaciones políticas de esa responsabilidad, que está demostrando capacidad de bloqueo”.

Ábalos ha rebatido el argumento de Podemos de que deben de formar parte del Ejecutivo para asegurarse de que las medidas que plantean se llevan realmente a cabo aseverando que es el Parlamento quien debe dar luz verde a estas iniciativas que requerirían además al visto bueno de otras fuerzas.

El secretario de organización socialista ha expuesto, sin embargo, que una vez que haya acuerdo sobre el fondo se puede negociar la fórmula con la que llevarlo a cabo así como la inclusión de mecanismo para fiscalizar el cumplimiento de los compromisos acordados o las fórmulas de cooperación con que se pondrán en marcha.

Las medias se presentadas el miércoles a PNV y al partido regionalista cántabro, cuyo apoyo también es clave para hacer presidente a Sánchez, mientras que el resto de formaciones tendrán que esperar para entrevistarse con el candidato.

El PSOE tiene hasta el próximo 23 de septiembre para lograr la investidura. En el caso de no obtener los apoyos necesarios, en esa fecha se disolverán las Cortes y se convocarán elecciones anticipadas, previsiblemente, para el 10 de noviembre.