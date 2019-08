Google Keep: cómo recuperar las notas que has borrado por error

Una de las mejores aplicaciones de notas que existen en la actualidad junto a OneNote de Microsoft es Google Keep. Este desarrollo gratuito ofrece amplias opciones de gestión y, algo que es muy interesante, es que existen diferentes clientes para poder darle uso tanto en smartphones como portátiles.

El uso es tan sencillo, con posibilidades como establecer etiquetas o el uso de gesto en los terminales con pantalla táctil, que es muy rápido el conseguir dominar el uso. Eso sí, como suele pasar con todo software, es posible cometer error al utilizarlo, y cabe la posibilidad que, sin querer, alguna nota que tienes en Google Keep y que es importante la has eliminado por error. Y, aquí, parece una de las grandes dudas de este desarrollo: cómo recuperar la información… ya que no está viene explicado en ningún sitio. Bien es cierto que no es nada complejo conseguirlo, pero es posible que no encuentres las acciones a realizar. Nosotros vamos a mostrarlas para que no te quedes si los datos que necesitas conservar.

El caso, es que resulta completamente posible "devolver a la vida" las notas que han sido eliminadas en el desarrollo de la compañía de Mountain View y, por lo tanto, corregir los posibles errores que se han cometido al eliminar alguna de estas por descuido o tener que hacer las cosas muy rápido. Por cierto, el tiempo que la inflación se guarda para poder ser recuperada es de siete días, esto debes tenerlo en cuenta.

Cómo recuperar las notas que se han borrado en Google Keep

No se tiene que ejecutar pasos especialmente complicado para conseguir esto y, para que todo sea lo más cómodo posible lo que vamos a utilizar para conseguir el objetivo de recuperar las notas es el cliente para Android ya que, si se ha cometido el error en otros dispositivos como por ejemplo el ordenador, todo lo que se haga estará reflejado en el servicio ya que se sincroniza siempre ya que para ello utiliza la nube.

Lo primero que tienes que hacer es abrir la aplicación Google Keep y, una vez que has hecho esto, debes desplegar el menú que se abre al utilizar el icono denominado hamburguesa (que es el que tiene como imagen tres líneas horizontales y que está en la zona superior a la izquierda). Aparecen todas las opciones que están disponibles en el desarrollo de la firma norteamericana y, entre ellas, tienes que elegir la que se llama Papelera. Ahora pulsa en la nota que deseas quitar de ahí y, en ella, busca un elemento con tres puntos verticales y dale uso. Entre las opciones que aparecen, la que tienes que utilizar es la denominada Recuperar (también puedes eliminarla para siempre dando uso a esta posibilidad).

De esta forma, no debes tener miedo a borrar una nota en Google Keep, ya que si la información era importante no tendrás problema alguno en volver atrás y, por lo tanto, que no exista problema alguno para acceder a los datos.