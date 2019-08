Día clave para Italia: Mattarella recibe hoy a los grandes partidos

El presidente de Italia, Sergio Mattarella, recibe hoy a los partidos mayoritarios en Italia dentro de las consultas sobre la posible formación de Gobierno, después de que la extrema derecha de la Liga, liderada por Matteo Salvini, tumbase el ejecutivo en el que participaba. La posible coalición del socialdemócrata PD y sus antiguos enemigos del Movimiento 5 Estrellas, hasta ahora socios de la Liga, es la principal alternativa a las elecciones que desea Salvini, animado por su fortaleza en los sondeos.

A las 11 horas Mattarella recibe al socialdemócrata PD, después se reunirá con Forza Italia (el partido de Berlusconi) y con la Liga y, finalmente, a las cinco de la tarde recibe al Movimiento 5 Estrellas. En caso de que haya opciones de formar gobierno, Mattarella dará más tiempo a los partidos para que concreten una propuesta de primer ministro y un programa.

El acuerdo entre ambas formaciones es la alternativa más tranquilizadora para los mercados, temerosos de unas elecciones en Italia con un líder euroescéptico que ha lanzado en ocasiones con la idea de la ruptura de la moneda única. Además, Italia, debe presentar presupuesto este otoño, después de que la Comisión Europea decidiese en el último momento no abrir expediente por exceso de deuda.Así, los bonos italianos han subido de precio (bajando la rentabilidad) en las últimas sesiones.

Según la prensa italiana, Mattarella dará hasta el lunes al Movimiento 5 Estrellas (M5S) y el PD. Ayer el exministro de Desarrollo Económico y miembro del PD Carlo Calenda, que en los últimos días había apostado por la celebración de elecciones y no apoyar un Ejecutivo con el M5S, anunció el inicio de las conversaciones.

"Hasta hoy he defendido una línea política decidida en la dirección (del PD). Hoy la línea ha cambiado. Mi opinión es conocida y seguiré siendo fiel a ella, pero no hablaré más hasta la conclusión de la negociación con el M5S, para no perjudicar la unidad del partido en un momento delicado", escribió.

Su postura favorable a las urnas era compartida recientemente por la dirección nacional, pero el ex primer ministro Matteo Renzi, que no ocupa ya ningún puesto de responsabilidad, pero sigue controlando el partido porque la mayoría de los parlamentarios fueron elegidos cuando aún era el secretario general del PD, insiste desde hace semanas en que el país no puede ir a comicios.

El partido de centroizquierda ha planteado una lista con cinco puntos esenciales que incluyen un cambio en la gestión del fenómeno migratorio, "basado en los principios de solidaridad, legalidad, seguridad y primacía absoluta de los derechos humanos" y que la relación de Italia con Bruselas sea de respeto y lealtad a la pertenencia a la Unión Europea (UE).

También quieren un nuevo programa económico y social, más inversiones en desarrollo y sostenibilidad medioambiental y el pleno reconocimiento a las instituciones democráticas, a la Constitución y al papel central que desempeña el Parlamento en Italia.

El PD consideró que, si se dan estas condiciones, se podrá formar un Gobierno que dure en el tiempo y que, entre los objetivos inmediatos, tenga elaborar unos Presupuestos Generales para 2020 que potencien el crecimiento y eviten el aumento del impuesto sobre el valor añadido (IVA) a partir del 1 de enero.

Por su parte, el líder de la Liga aprovechó para criticar una posible alianza entre el M5S y el PD y volvió a pedir elecciones porque "cualquier Gobierno que nazca (sin pasar ahora por las urnas) irá en contra" de su formación.

El Cinco Estrellas, que obtuvo casi un 33 % en las generales del pasado año, se ha limitado a recordar en una nota que es el mayor grupo parlamentario actualmente y, por ello, analizará todas las opciones posibles, antes de comunicar sus conclusiones el jueves, tras ser escuchado por el presidente de la República.