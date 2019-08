Los pilotos de Ryanair en España apoyan en masa la convocatoria de huelga

Los pilotos de Ryanair han apoyado masivamente la adopción de medidas legales, entre ellas la huelga, como medida de protesta por el anunciado cierre de las bases de Tenerife Sur, Las Palmas de Gran Canaria y, posiblemente, Gerona, unos cierres que "supondrán el despido de más de 100 pilotos en toda España".

Más de un 90% de los pilotos consultados por el sindicato Sepla han respondido afirmativamente a la pregunta "¿autorizas a la Sección Sindical a tomar todas las medidas legales que se consideren necesarias, incluida la huelga, para resolver el actual conflicto?", según ha informado el Sindicato Español de Líneas Aéreas (Sepla).

En su comunicado, Sepla señala que "aún no ha convocado ninguna huelga", aunque "no descarta hacerlo en las próximas semanas". A pesar de ello, agotará en todo momento las vías de negociación con la compañía. Los pilotos protestan por el anunciado cierre de bases, que no está fundamentado con ningún argumento legal ni económico y supondría el despido de más de cien pilotos.

"Esperamos que la compañía recapacite en su decisión, que no está amparada por ninguna motivación económica ya que Ryanair sigue anunciando beneficios año tras año", señalan desde la sección sindical del Sepla en Ryanair.

El Sepla denuncia que Ryanair ha anunciado el cierre de bases "sin realizar el procedimiento legal obligatorio para llevar a cabo un despido colectivo" e igualmente, considera que estos despidos "no se ajustan a la legalidad, al no estar motivados ni legal ni económicamente".

El equipo legal del Sepla está estudiando de qué forma dar salida a la voluntad del colectivo y señala que las medidas que se adopten finalmente serán debidamente comunicadas a la opinión pública, "con el fin de perjudicar lo menos posible a los pasajeros".

Paro en Reino Unido

Mientras, en Reino Unido la aerolínea afronta hoy el primero de los dos paros convocados por el sindicato de pilotos Balca. Esta formación ha convocado una huelga de 48 horas, para este jueves y viernes, a los que seguirán nuevas jornadas de paros entre el 2 y 4 de septiembre, que cuentan con el respaldo del 80% de los afiliados. Según Ryanair, no obstante, los pilotos que han secundado la huelga en Reino Unido representan menos del 30% de sus operaciones en este país.

Así, la empresa ha indicado hoy que todos sus vuelos programados desde y hacia Reino Unido operan con normalidad desde primera hora de la mañana y "sin ninguna interrupción". La compañía apeló a la Corte británica en un intento de evitar la huelga de sus pilotos en Reino Unido, que considera "injustificada", pero el tribunal de Londres rechazó su solicitud con lo que los paros siguen en pie.

Precisamente, ayer la compañía recibió con satisfacción la decisión del Tribunal Superior de Dublín de ordenar la suspensión de la propuesta de huelga de 24 horas, también para los días 22 y 23 de agosto, a la que estaban llamados los pilotos de Ryanair en Irlanda, y que contaba con el respaldo del 25% del colectivo (180 efectivos).