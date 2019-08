Xiaomi anuncia oficialmente el Redmi Note 8 con cámara de 64MP

La verdad es que no nos esperábamos que estos dos Redmi Note 8 se hicieran oficial tan pronto, porque las quinielas hablaban de que, por lo menos hasta finales de año, no tendríamos una sola noticia (oficial) que llevarnos a la boca. Pero no, al final estos nuevos dispositivos, versión Pro included, serán presentados en apenas una semana, el 29 de agosto.

Y no estamos hablando de un acontecimiento cualquiera porque este Redmi Note 8 va a ser el primero de la historia que monte una cámara de 64MP. Un récord que será superado en los próximos tiempos pero que sirve a los chinos para ponerse, hoy, una bonita medalla.

La primera cámara de 64MP

Además de ese gran reclamo que serán los 64MP del sensor (ISOCELL Bright GW1 de Samsung) de este terminal, se sabe que le acompañarán otras tres cámaras más por lo que vamos a contar con un total de cuatro en una disposición vertical en la zona central de la parte posterior del smartphone, tal y como podéis ver en las imágenes que han distribuido desde la compañía para ilustrar el anuncio de presentación de los dos terminales.

Xiaomi Redmi Note 8. Xiaomi

De esta manera, los chinos se alejan de los recursos de diseño que están utilizando algunas compañías que montan tres o más cámaras en su teléfonos y que colocan dentro de módulos cuadrados, como es el caso de los futuros Google Pixel 4 o iPhone 11. Hay que decir que el sensor ISOCELL Bright GW1 de 64MP llegará con una apertura de f/1,7 de 0.8 micrómetros, lo que supone un 38% más que el mismo utilizado para las cámaras de 48MP de otros terminales.

Por cierto, en lo que tiene que ver con la cámara para selfies, este Redmi Note 8 podría recurrir al mismo sistema que tienen los Xiaomi Mi 9T Pro, con un módulo que se extiende y retrae dependiendo de si vamos a usarlo o no. La gran ventaja de este sistema es que el frontal del teléfono queda completamente limpio y sin agujeros ni nada parecido.

Sea como fuere, la cámara seguro que no será su único reclamo. También la potencia de su procesador parece que estará más que contrastada gracias al uso de un Qualcomm Snapdragon 700 que, según todas las quinielas, es el que montará esta nueva gama de Redmi. De todos modos, lo mejor es esperar al día 29 y ver todo lo que tendrá.