Trucos para sacar el máximo partido al asistente de Google

El asistente de Google, una vez que se configura inicialmente, es bastante útil por defecto. Pero esto no quiere decir que no existen posibilidades para sacarle más partido realizando algunos procesos que no son especialmente complicados. Mostramos algunos que, seguro, te resultan útiles.

Por cierto, para sacar partido a estas opciones, lo más recomendable es dar uso a una smartphone que utilice el asistente de Google con la cuenta asociada a la tuya de la compañía de Mountain View. Por lo tanto, es posible realizar las gestiones que vamos a mostrar en cualquier lugar, lo que siempre es positivo.

Trucos para mejorar el asistente de Google

Noticias por la mañana

Una de las mejores opciones es dar uso a esta herramienta para que recuerde por la mañana las cosas que son consideradas como importantes (reuniones, el tiempo, etc.). Puedes ajustar esto realizando los siguientes pasos:

Inicia el asistente y presiona el icono que tiene forma de brújula

Pulsa en el menú de la parte superior a la derecha y selecciona Configuraciones

Haz lo propio con Rutinas y, luego, en Buenos días. Ahora selecciona las opciones de interés que están marcadas

Personaliza tu nombre

Si quieres que el asistente de Google te llame de una forma diferente a tu nombre (por ejemplo, Manu si te llamas Manual), tienes que hacer lo siguiente:

Accede a la configuración como hemos indicado antes, pero, en este caso, al acceder a Configuraciones, tienes que entrar en Información personal

Ahora selecciona Apodo y da uso al icono con forma de lápiz para acceder a la edición. Ahora pon lo que desees y Acepta.

Habrás finalizado

Revisa el historial de uso

Esto permitirá que veras qué se tiene guardado en los servidores de Google y, si así lo decides, eliminarlo para que no aparezca nada. Tienes que realizar estas acciones:

Accede de forma habitual al apartado en el que se abre el menú del asistente de Google. Pulsa en él y selecciona Mi actividad

Se abre Chrome para que veas todo lo que se ha quedado registrado de las acciones con el servicio de la compañía de Mountain View.

Ahora pulsando en Detalles para acceder a los Controles de actividad y, allí, decidir qué es lo quieres que se guarde

Con estas tres opciones pude tener mucho más controlado todo lo que tiene que ver con el asistente de Google que es un servicio realmente útil y que, lo cierto, la sencillez de uso que tiene es un factor muy diferencial.