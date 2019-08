La deuda italiana cae con fuerza ante el intento de Salvini de adelantar elecciones

La ruptura del precario acuerdo de Gobierno italiano está pasando una severa factura sobre la deuda del país. El tipo de interés de los bonos italianos a 10 años se dispara 23 puntos básicos hasta el 1,77%, según datos de Bloomberg, y la deuda a dos años sube si rendimiento en siete puntos y entra en niveles positivos.

Ayer el viceprimer ministro de Italia, titular del Interior y líder de la ultraderechista Liga, Matteo Salvini, dio este jueves por rota la coalición de gobierno que su partido mantenía desde junio de 2018 con el antisistema Movimiento Cinco Estrellas (M5S) y exigió elecciones cuanto antes.

Salvini trasladó esta reflexión al primer ministro, Giuseppe Conte: "Acudamos inmediatamente al Parlamento para constatar que no tenemos ya una mayoría. Devolvamos rápidamente la palabra a los electores", dijo en referencia a la celebración de comicios anticipados.

El primer ministro esperó a última hora de la noche para reaccionar, y lo hizo acusando duramente a Salvini de dinamitar la coalición para "aprovechar su apoyo" electoral. Avanzó que acudirá ante el Parlamento para comprobar su apoyo, hacer esta transición de forma "transparente" y exigir a Salvini explicaciones ante los ciudadanos, aunque por el momento se desconoce cuándo se producirá la sesión.

Los mercados temen el impacto de la ruptura del precario Ejecutivo presidido por Conte porque, pese a los continuos conflictos con la UE, tanto Conte como el ministro de Finazas Giovanni Tria han conseguido alcazar algunos compromisos para evitar un conflicto abierto. Las posibles elecciones se celebrarían en otoño.

Por su parte, el Movimiento Cinco Estrellas, socio de Gobierno de la Liga, aboga por celebrar elecciones pero una vez que el Parlamento apruebe en septiembre una de sus medidas estrella: la reducción del número de senadores y diputados. "Estamos preparados, el poder no nos interesa y nunca lo ha hecho. Pero una cosa es cierta: Cuando tomas el pelo al país y a los ciudadanos, antes o después lo pagas", dijo Di Maio.

No obstante, hay varios escenarios abiertos. Conte puede buscar apoyos parlamentarios para continuar con su mandato y, de no tenerlos, el jefe del Estado puede encargar a otra persona que construya una mayoría, por ejemplo, con la unión entre el Cinco Estrellas y el PD, algo que no fructificó tras los comicios de marzo de 2018.

Si este intento fracasa, el presidente de la Republica, Segio Mattarella podría nombrar a una figura de corte tecnócrata que gestione el país temporalmente hasta la celebración de elecciones, una opción que rechazan los dos partidos del Gobierno.