Economía revoca la licencia a Mutualidad de Empleados del Banco Santander

Ministerio de Economía y Empresa.

El Ministerio de Economía y Empresa anunció ayer su decisión de revocar la licencia a la aseguradora Mutualidad de Empleados del Banco Santander, Mutualidad de Previsión Social a Prima Fija. La entidad, constituida por antiguos empleados del Santander y en la que el banco no tiene participación según fuentes de la compañía financiera, operaba según detalla el Ministerio sin tener ningún trabajador declarado y sin limitarse a la actividad aseguradora autorizada.

A estos problemas se le suma el de unos ingresos insuficientes. “La compañía no ha obtenido, al menos durante los ejercicios 2016 y 2017, el volumen mínimo de negocio en relación con la prestación de vida que reconoce ofrecer”, señaló el Ministerio de Economía. Las aseguradoras que ofrecen seguros de vida deben de contar con un volumen de negocio mínimo anual superior a 60.000 euros.

Según afirma el Ministerio, Mutualidad de Empleados del Banco Santander operaba a pesar de no tener una cúpula directiva que tomara decisiones ni ninguna otra clase de empleado: “En las cuentas anuales y en la documentación estadística contable correspondiente al ejercicio 2017 la compañía declara no tener trabajadores”, explica Economía. “En tal situación, además no ha acreditado, tampoco, disponer de un sistema eficaz de gobierno, una condición necesaria para el otorgamiento y el mantenimiento de la autorización”, prosigue.

Desde los años 1990 y 2005, la compañía ha estado ofreciendo dos planes de pensiones asociados, un producto que dado que no tiene la forma jurídica de asociación, no podría comercializar. Este hecho, además supone según el Ministerio una posible vulneración por partida doble al faltar con ello al requisito de exclusividad de objeto asegurador para el que está autorizada.

La aseguradora presentó una explicación de los motivos detrás de la falta de efectividad y exclusividad de su actividad que no convenció a las autoridades. "La propuesta presentada por la entidad no justifica ni la razón por la que tales situaciones se han producido ni la implantación de unas medidas concretas tendentes a su subsanación, menos aún en un plazo razonable", asevera el Ministerio.

Contra la decisión adoptada por las autoridades, Mutualidad de Empleados del Banco Santander tiene la posibilidad de presentar un recurso de reposición en el plazo de un mes. Por otro lado, también podría acudir a los tribunales presentando un recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional en un plazo de dos meses.