Las mujeres tendrán una nueva ‘viagra’ por 800 euros

Caja de inyecciones de Vyleesi.

La farmacéutica Amag lanzará en septiembre Vyleesi, una viagra femenina que impulsará la líbido de las mujeres premenopaúsicas a través de unas inyecciones de 900 dólares (800 euros). La noticia ha sido bien recibida por los mercados, pues las acciones de Amag se anotan cerca de un 4%,

El medicamento, que fue aprobado el pasado mes de junio, estará disponible el mes que viene a través de la cadena de distribución de la farmacéutica, que enviará el producto a los hogares de los clientes. Vyleesi se distribuirá en paquetes de cuatro inyecciones, cada una de las cuales deberá ser inyectada 45 minutos antes del acto sexual, según ha informado la compañía.

Con este lanzamiento, Amag hará competencia a Sprout, la viagra femenina lanzada por Addyi hace ya cuatro años y que consiste en un tratamiento continuo a través de la toma de una pastilla diaria, aunque sus efectos empiezan a notarse a las ocho semanas. El precio de Sprout se ha reducido a la mitad en el último año, aunque un paquete de 30 pastillas alcanza los 400 dólares (360 euros).

No obstante, estos importes no son lo que pagan finalmente los pacientes, pues varían en función del tratamiento y de las pólizas sanitarias particulares en EE UU. Según Addyi, Sprout es totalmente gratuito durante las primeras ocho semanas. A partir de entonces, tendrá un coste de 25 dólares mensuales (22 euros) si cuentan con un seguro de salud o de 99 dólares (88 euros) en caso contrario. Amag comenzará a comercializar las inyecciones de forma gratuitas, mientras que posteriormente, las pacientes a las que se recete este medicamento no pagarán más de 99 dólares.

La llegada de Vyleesi podría suponer un duro golpe para la farmaceutica Addyi, ya que Sprout cuenta con numerosos retractores. El medicamento fue aprobado a pesar de que la Food and Drug Administration (FDA, que actúa como agencia del medicamento en EE UU) emitiera un informe en el que afirmaba que su efectividad era muy limitada y su consumo podía ser peligroso. Además, ha habido controversia sobre si su consumo se podía combinar con el de alcohol o no. Todo ello ha dañado su imagen: el medicamento fue comprado por la compañía Bausch Health Cos, conocido posteriormente como Valean Pharmaceuticals, pero revendido dos años después a sus propietarios originales por los malos datos de ventas.

Por el momento, la única recomendación realizada por la FDA a los pacientes respecto a Vyleesi ha sido que no se administre más de una dosis cada 24 horas o de ocho al mes. Asimismo, no ha advertido de que exista una incompatibilidad con el consumo de alcohol.

Tanto Vyleesi como Sprout funcionan de forma diferente a la viagra masculina ya que en vez elevar el flujo sanguineo hacia el órgano sexual, activan las áreas del cerebro que están implicadas en el deseo sexual. Su precio también es completamente distinto. Una caja con 30 pastillas de viagra para hombres se vende en internet por alrededor de 52 euros.