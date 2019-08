No hay otra moto igual: eléctrica y con carenado de madera

No sabemos qué han comido los nuevos diseñadores de motos que (casi) todos han decidido que el futuro ya está aquí, y que esos diseños de ciencia-ficción que hemos venido viendo en el cine y la televisión ha llegado el momento de que se hagan realidad. Si no, no se entienden los modelos que manejan empresas como Curtiss o de esta francesa llamada Newron.

En el caso de la que os traemos hoy no es nueva. Ya conocimos de su existencia hace algunos meses, cuando lanzaron sus conceptos a internet para cautivar a futuros compradores. Ahora, esas ideas se han visto materializadas con el anuncio de que van a poder construir una serie de unidades limitadas a lo largo del año que viene.

Eléctrica y con carenado de madera

Sin duda, lo que más llama la atención de esta Newron es su diseño orgánico. Algo que están haciendo otros fabricantes de motos y que en este caso se ha visto más resaltada gracias a un carenado de madera que envuelve un motor 100% eléctrico.

Newron, la moto eléctrica y con carenado de madera. Newron

No hay datos de cómo será ese motor eléctrico, así como su potencia o autonomía. Solo que durante el año que viene se fabricarán 12 unidades que se entregarán en 2021 a un precio que... tampoco ha trascendido. Es bonita, ¿eh?