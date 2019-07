Curtiss Hades, la moto eléctrica 'minimalista' con 217cv de potencia

Está siendo divertido ver cómo el mundo del motor se va adaptando a los nuevos tiempos, y la llegada de la tecnología eléctrica está abriendo un abanico infinito de marcas que nunca antes habían experimentado fabricando vehículos. Pero como decía alguien dedicado al mundo de la automoción: "cualquiera es capaz de fabricar un motor eléctrico". Será por eso.

Curtiss es una compañía que de momento solo ha diseñado dos modelos de motos eléctricas: Zeus y esta Hades que tienen el denominador común de ser eléctricas y contar con un diseño que sus propios creadores definen como "la máxima expresión del minimalismo".

Potencia eléctrica sobre dos ruedas

Solo hay que echar un vistazo a la Curtiss Hades para ver que algo ha cambiado. Ese enorme hueco que queda bajo lo que un día fue el depósito de gasolina, lo ocupa ahora un motor eléctrico con forma de bala que es capaz de transferir a las ruedas motrices una potencia de 217cv instantáneos.

Curtiss Hades, la moto eléctrica con 217cv de potencia. Curtiss

Ese diseño minimalista llega hasta los propios controles de la moto, o los amortiguadores y el propio asiento (que no sabemos si nos retendrá lo suficiente si aceleramos demasiado rápido). En el lugar que debería estar el panel gigante con datos no hay nada nada, ni rastro. Solo hay visibles unas señales luminosas sobre el lomo de la moto que, seguramente, nos vendrán a decir (previa lectura del manual de instrucciones) la velocidad a la que circulamos, el nivel de la batería, etc.

Esta Curtiss Hades comenzará a fabricarse en 2020 y tendrá un precio de unos 75.000 dólares. Es decir, unos 67.000 euros al cambio. ¿Podrá hacerle la competencia marcas tan asentadas como BMW?