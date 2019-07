L’Oréal se resiente en Bolsa tras presentar sus resultados

Las acciones de L’Oréal caen hasta el 4,8% en París tras la decepción de los inversores al presentar los resultados del segundo trimestre este miércoles y alcanzan el precio más bajo desde octubre de este año.

La compañía ha registrado una subida del 6,8% en ventas que no ha alcanzado las expectativas del 7,4%. Además, la empresa cosmética francesa se ha visto perjudicada por el descenso en Norte América con un 1,1% menos en sus ventas like for like (a igual número de tiendas).

El CEO y Presidente de la compañía, Jean-Paul Agon ha afirmado en una conferencia hoy que intentarán mejorar sus resultados en Estados Unidos pero que no ve probable que ocurra este año.

L’Oréal atribuía sus freno al ralentizamiento del boom del maquillaje que se ha dado a lo largo de los últimos años, liderado en parte por la presencia que han tenido los productos de belleza en las redes sociales.

A través de las plataformas online, los consumidores se han visto inspirados a recrear e intentar nuevas tendencias de maquillaje como hobby y compartirlo en sus redes sociales, dando un impulso a la industria cosmética.

Expertos en el sector comentan que otro motivo a estos peores resultados podría ser que el constante crecimiento de la preocupación social por los derechos humanos y animales esté castigando a L’Oréal por no ser cruelty free (testar en animales).

Claros y oscuros

La división de productos por consumidor ha ralentizado su crecimiento, a pesar de los intentos de L’Oréal por renovar la imagen de su marca, Garnier al enfocarse en productos de origen natural.

En cuanto a los productos de alta gama, marcas como Giorgio Armani e Yves Saint Laurent han encabezado el crecimiento y destacado sobre todo en los productos de cuidado facial. Además, la compañía ha señalado al mercado asiático como principal comprador de estos productos, destacando China.