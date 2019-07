Dentro de poco podrás llevar tu carné de conducir en el teléfono móvil

Poquito a poco las instituciones y organismos públicos en España se van subiendo al carro de la digitalización porque cada día que pasa es más absurdo seguir utilizando esas carteras llenas de carnés, tarjetas y demás documentación obligatoria que no usamos porque solo las llevamos encima "por si acaso".

Uno de esas acreditaciones obligatorias es el carné de conducir, que lo llevamos encima solo por si la Guardia Civil de Tráfico nos para por la carretera y nos lo pide junto a las ITV del coche. Recordad que el no llevarlo encima supone una multa de 100 euros, así que...

Aplicación oficial de la DGT

Aún así, desde la Dirección General de Tráfico han pensado que para qué vamos a tener que llevar el carné físico encima si existe una forma digital de guardarlo, si cabe, con mayor seguridad, como es a través del teléfono móvil. Para ello, van a lanzar una aplicación llamada miDGT donde, entre las muchas opciones y gestiones que podremos hacer, estará la de llevar este identificador en caso de que nos lo pidan los agentes de tráfico.

miDGT: carné de conducir en el teléfono móvil. Getty Images

Obviamente, contará con toda la validez legal y llevándolo en el móvil, nadie nos podrá requerir obligatoriamente el de plástico. Pero como os decimos, esa app de miDGT no tendrá como objetivo solo el llevar encima el carné digital, sino que tendrá más aplicaciones. Por ejemplo ver si tenemos multas y pagarlas, renovar el carné, procesos de matriculación de vehículos, ver cuántos puntos nos quedan, abonar tasas, transferencia de vehículos y, llegado el caso, solicitar cita previa para realizar alguna gestión concreta en una oficina.

Eso sí, cuando tengamos miDGT y el carné de conducir en formato digital, más nos vale cuidar que la batería del smartphone nos dure hasta que volvamos a casa, no sea que nos llevemos una sorpresa. Imaginad que nos para la Guardia Civil y que cuando nos pide la documentación el teléfono es imposible encenderlo. En ese caso, o lleváis el de plástico, o seguramente tendréis que pagar esos 100 euros de multa (aprovechando que no nos lee nadie, decir que estas infracciones por no llevar el carné encima las están cobrando solo a 10 euros).

De todas formas, cualquier noticia que nos lleve a disponer de la documentación en formato digital, y con plena validez legal, será siempre bienvenida. ¿No os parece? Ahora a esperar que miDGT llegue pronto.