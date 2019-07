Cómo editar rápidamente con el móvil tus documentos de Word y Excel del PC

No es que queramos que os llevéis el trabajo a casa, o que esos momentos de tranquilidad regresando de la oficina se llenen de más temas por los que preocuparse. Pero nos guste o no, hay veces que nos quedamos con la mosca detrás de la oreja y no estaría de más echarle un vistazo a ese informe, o a esas cuentas, por si ha habido algún error.

También, todo el mundo sabe que Word y Excel están disponibles en nuestros iPhone y móviles Android por lo que no debería ser una novedad esto que os vamos a contar. Lo que sí podría serlo es la forma de abrir rápidamente, en unos pocos segundos, ese texto que queréis mirar y que habéis cerrado hace apenas media hora en el ordenador del trabajo.

Mira en los documentos recientes

De toda la vida hemos usado Word y Excel, o bien abriendo desde el disco duro el archivo que queremos utilizar o creando uno nuevo. Eso de que haya una pestaña de recientes no acabamos de entenderlo así que hacemos como que no está. Pero es muy útil para llevar el trabajo bien sincronizado y a mano.

En ella tenemos los archivos que hemos utilizado recientemente, tanto en el ordenador como en el móvil o el tablet. Pero hay una diferencia, solo podremos verlos en todos los dispositivos si utilizamos la nube de Microsoft: OneDrive. Recordad que por ser usuarios de Office 365 ya tenemos un espacio de uso propio, por lo que os recomendamos que lo utilicéis sin demora.

Abrir documentos recientes en Word y Excel.

¿Qué ocurre cuando guardamos ordenadamente nuestros documentos en OneDrive? Pues que no solo podemos tener activada la opción de autoguardado, sino que veremos en la pestaña de documentos recientes los que usamos en todos los dispositivos que tengamos. Echad un ojo a la imagen superior capturada en un PC. Veréis que algunos documentos no se ven en la versión para iPhone (debajo).

Editar documentos recientes Word y Excel para móviles.

La razón es que el documento que no podemos ver en el móvil no está guardado en OneDrive y, por lo tanto, la aplicación no puede acceder a él porque está almacenado de forma offline en el PC del trabajo (o de casa). De ahí que, según cerráis un texto en Word almacenado en OneDrive, podáis acceder a él de forma instantánea desde la pestaña de recientes en vuestro móvil, tablet u Office 365 online. Un recurso más que ofrece la plataforma y que os recomendamos empezar a utilizar.