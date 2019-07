Sánchez: "No tiro la toalla. Volveré a llamar a PP, Ciudadanos y Podemos"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha concedido esta noche su primera entrevista tras perder por segunda vez la vocación de investidura para revalidar su cargo. Lejos del ultimátum que había trasladado a Unidas Podemos durante la negociación en estas semanas, Sánchez ha dejado la puerta abierta a volver a internar una investidura antes del 25 de septiembre. Para ello ha afirmado que volverá a llamar a las tres principales fuerzas políticas: PP, Ciudadanos y Unidas Podemos.

"No tiro la toalla", ha afirmado el presidente. Y ha recalcado la necesidad de "volver al punto de arranque" y "encontrar nuevos puntos de apoyo". "Tenemos que sentarnos a hablar y desbloquear la situación", ha dicho Sánchez.

El presidente ha puesto en valor su última propuesta a Unidas Podemos, una vicepresidencia social y tres ministerios (Vivienda, Igualdad y Sanidad). También ha recalcado la opinión que expresó esta mañana en su discurso de que el líder de Podemos, Pablo Iglesias, proponía dos Gobiernos en uno: "Me siento profundamente decepcionado". Ha recordado que Podemos no cuenta con la experiencia suficiente para administrar Hacienda o Trabajo y no ha llegado a calificar la propuesta a última hora de Iglesias, desde la tribuna del Congreso, de renunciar al ministerio de Trabajo a cambio de controlar las políticas activas de empleo.

"Trataré de no llegar a elecciones. Mi responsabilidad como primera fuerza política es que España tenga un Gobierno. Trabajaré para que haya un Gobierno cuanto antes en España", ha remarcado.